Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio

Ariete e Cancro, giornate super

Ariete

Amore, passione, slancio. Farete tutto con energia e ottimismo, non vi tirerete mai indietro di fronte alla prospettiva di vivere intensamente, soprattutto se si tratterà di sentimenti. Idee originali.

Gli incontri

La Bilancia sa bene quello che non vuole, ma non quello che vuole. Parlate con franchezza a uno Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Da una parte dovete accontentarvi e avere pazienza, dall’altra è bene vi troviate appoggi, insistiate, cerchiate di muovervi… dietro le quinte. Siate più presenti in famiglia, più disponibili e generosi.

Gli incontri

Un Cancro vi aiuta a riflettere, un Capricorno vi spinge ad agire, un Pesci vi diverte e vi fa sognare.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Abili, opportunisti. Ma dovete tenere a freno la lingua, stare attenti a non risultare offensivi e prepotenti. Marte in Vergine vi rende troppo sicuri di voi e impositivi. P.S. Riposatevi, ogni tanto!

Gli incontri

Non cercate scuse col Toro, non funziona. Lo Scorpione odia essere tenuto sulla corda. Ok con Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Giornate astrologicamente fantastiche. Trattative, compravendite, firme, investimenti: tutto questo è favoritissimo. Anche i rapporti risentono degli influssi benefici dei pianeti, e diventano più dolci.

Gli incontri

Incuriositi da un Leone, attratti da una Vergine, spensierati insieme a una Bilancia e a un Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Leone

Buttatevi in qualcosa di nuovo, che si tratti di una conquista amorosa, un’attività stimolante, un’impresa professionale, frequentazioni diverse dalle solite. Siete anche molto simpatici. E convincenti.

Gli incontri

Il Toro vi dice di sì prima ancora che abbiate formulato una domanda. Difficoltà con Scorpione e Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Vergine

Troverete il coraggio di fare qualcosa che non avevate mai osato prima, perché ora avete voglia di vivere, raccogliere sfide ambiziose, misurare le vostre capacità e superare i vostri limiti. Bravissimi.

Gli incontri

Toro, Capricorno e Acquario vi vogliono molto bene e sanno come starvi vicino. Discussioni con Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Dovete dribblare gli ostacoli e tenere gli occhi aperti perché ci sono persone che non desiderano il vostro bene e lavorano nell’ombra, ma tutto ciò vi stimola, vi dà carica. Divertimenti con gli amici.

Gli incontri

Una Vergine adorabile, uno Scorpione complicato ma affascinante, un Sagittario sfuggente (e irritante).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Con Marte positivo tornate combattivi, ma bisogna che vi guardiate le spalle, ponderiate bene ogni mossa, riflettiate su ogni parola: Mercurio e Venere in Leone invitano alla prudenza e alla correttezza.

Gli incontri

Ma che fa quel Toro, vi boicotta? Un Leone vi innervosisce, un Sagittario vi annoia, un Pesci vi… inganna.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Adesso non conta tanto cosa fate, ma come lo fate. Diplomazia e gentilezza sono indispensabili. State anche attenti a rispettare le gerarchie, a non scavalcare nessuno. Tutta questione di forma, appunto.

Gli incontri

Non riuscite a capire cosa passi per la testa dell’Ariete. Siate disponibili con un Cancro. Un Pesci sexy.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Grandi progetti, ottimistiche prospettive. Ma c’è la quadratura Mercurio-Giove con cui fare i conti, oltre al Sole in Cancro, quindi ponete la massima cura nell’analizzare i dettagli e non abbiate fretta.

Gli incontri

Gemelli adorabili ma ogni tanto preda di colpi di testa, Bilancia irresistibile ma spesso bugiarda…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Che fatica, la famiglia. Il bene c’è, la comprensione pure, ma vi sentite soffocare e le responsabilità vi pesano. I creativi devono ritagliarsi spazi di quiete, o non riusciranno a produrre nulla…!

Gli incontri

Non confidatevi con la Bilancia, non vi capirebbe. Ok con Sagittario, seccati dal comportamento dei Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

Proponetevi, non aspettate che qualcuno si accorga delle vostre capacità e non siate timidi. Un po’ tesi i rapporti, tutti: Marte è impaziente, poco comprensivo, reattivo. Be’, fate bene a farvi rispettare.

Gli incontri

Non entrate in conflitto con Ariete e Gemelli. Ascoltate le idee del Cancro e gli sfoghi di un altro Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9