Oroscopo della settimana dal 15 al 21 ottobre

Siete pieni di immaginazione e di inventiva: fate in modo di poter esprimere questa creatività nel lavoro, o in un hobby. Gli incontri sono piacevoli, ma attenti a non suscitare la gelosia di qualcuno…

L’incontro: Non prendetevela con Leone e Vergine… non si rendono conto di quello che fanno e dicono! Ok con Toro.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8