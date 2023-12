Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre

Scorpione e Acquario al top!

Ariete

Su, non esagerate. Potete ottenere molto, ma non tutto. E tirare la corda non è mai una buona strategia. Accontentatevi! Belli i rapporti d’amicizia, sorprendenti i nuovi incontri, intenso l’amore.

Gli incontri

Con il Cancro, meno chiacchiere. Con il Sagittario, invece, vanno bene le chiacchiere… su possibili viaggi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Bravi a organizzare, sarete un punto di riferimento sia per le persone con cui lavorate che per i vostri conoscenti. È un momento positivo per gli affari, in particolare per la compravendita di immobili.

Gli incontri

Non correte dietro a un Leone, e lui/lei correrà dietro a voi. Collaborazioni con Bilancia e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Fate voi il primo passo, sia nei rapporti privati sia con i colleghi e i capi. Non aspettate, non scervellatevi su quale sia “il momento giusto”. Se non vi muovete presto, il momento giusto passerà…

Gli incontri

L’Ariete, che sembra molto sicuro di sé, adesso non sa ciò che vuole. Bei rapporti col Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

L’unione fa la forza, e adesso, con Mercurio in Capricorno e Venere in Scorpione, dovete cercare l’unione, ma soltanto con le persone più fidate, quelle sulle quali non nutrite neppure il minimo dubbio.

Gli incontri

Evitate di confidarvi con una Gemelli. Appoggiate un’idea di uno Scorpione, anche se molto originale.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Ma insomma, quello che dovete fare vi piace o no? Perché ora Giove pretende che ci mettiate grinta, slancio, ottimismo. Limitarvi a svolgere i vostri compiti non va bene, non vi porterà da nessuna parte.

Gli incontri

Dovreste riflettere di più su quanto vi dice una Vergine. Momenti piacevoli insieme a un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Avete bisogno di novità, eccitazione, divertimento. Attenti però alla salute, non strapazzatevi, non sottovalutate la stanchezza e i piccoli disturbi: le festività devono vedervi in perfetta forma!

Gli incontri

Se il Sagittario ha deciso, non cambierà idea. Scontro con i Pesci, ma poi una bella riappacificazione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Chi inizia adesso una nuova storia d’amore sentirà, letteralmente, i brividi… Ma anche nei rapporti consolidati ci saranno momenti molto passionali, in cui vi sembrerà di rivivere i primi incontri.

Gli incontri

Non dite subito di sì all’Ariete e non dite subito di no al Cancro. Relazioni appassionate con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Un po’ di malinconia che non è affatto da disprezzare: vivrete tutto con più intensità, riflettendo però anche sul passato, il che vi permetterà di fare piani per il futuro. Bene le attività artistiche.

Gli incontri

Con l’Ariete è bene approfondire. Innervositi dal comportamento di un Gemelli. Ok col Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Il trigono Mercurio-Giove facilita gli affari, le occasioni di guadagno, i commerci. Interessanti gli incontri con persone più grandi di voi, dotate di un’intelligenza eclettica e capaci di incuriosirvi.

Gli incontri

Non riuscite a capire un Cancro né ad andare d’accordo con uno Scorpione. Sogni proibiti su un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Siate riservati sui vostri progetti, ascoltate invece di parlare, carpite informazioni e non datene. L’amore è delicato, ha bisogno di cure: non trascurate mai il partner, non mostratevi mai distratti.

Gli incontri

Il Sagittario ha un’idea che merita di essere valutata. Serate romantiche con un Toro e con un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Una splendida settimana, con i rapporti amichevoli in primo piano (be’, d’altra parte siete Acquario!), e poi un fiuto eccezionale per gli affari, gli investimenti. Arriva anche una proposta professionale.

Gli incontri

Il Leone e lo Scorpione sono delusi da voi, ma non vi dicono nulla. Bell’accordo con la Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Pesci

Fidatevi di Mercurio e di Venere, che vi chiedono di studiare (in particolare materie umanistiche) e di intrattenere rapporti solo con persone in gamba. Non ascoltate invece Marte, che vi vuole… scontenti.

Gli incontri

Il Cancro sembra voler creare problemi a tutti i costi. Grande attrazione per Scorpione e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9