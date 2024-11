Oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre

Sagittario, parlate con tutti

Ariete

Resistete alle pressioni, non fatevi coinvolgere dalle idee, dai rancori, dagli interessi e dai malumori degli altri. Decidete solo con la vostra testa, e dopo il 21, quando il Sole entrerà in Sagittario.

Gli incontri

Un Cancro affascinante. Un Leone nasconde qualcosa, una Bilancia ha bisogno di voi. Ok con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

È importante che badiate di più ai dettagli e non vi lasciate prendere né dalla fretta né dall’antipatia istintiva che provate verso alcune persone. Se restate calmi e lucidi, potete concludere molto.

Gli incontri

Le motivazioni dei Gemelli vi convincono, quelle del Sagittario nemmeno un po’. Fate un regalo ai Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Adesso avete elementi a sufficienza per capire che cosa fare, ma sarebbe meglio aspettare un po’ prima di muovervi. Mercurio garantisce incontri piacevoli e amicizie che nascono sul luogo di lavoro.

Gli incontri

Il Cancro tende a complicare tutto, ma a volte vale la pena ascoltarlo. Una Bilancia simpatica e attraente.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Riunioni condominiali, conferenze, seminari, assemblee? Siate in prima linea, intervenite, cercate di convincere l’uditorio delle vostre ragioni: ora gli astri vi favoriscono. Amori eccitanti e segreti…

Gli incontri

Consigliate un Toro, stimolate un Leone. Lunghe, ma alla fine soddisfacenti, le trattative con una Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Amore, amicizie, divertimenti. Ci sono persone e situazioni da cui dovete allontanarvi (fatelo con grazia, però), mentre nuovi stimoli e amici entrano nella vostra vita. Bene i trattamenti estetici.

Gli incontri

I Gemelli hanno paura che non siate di parola, dimostrate loro il contrario. Passione con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Ci vuole una pausa, uno stacco. Prendete le distanze da tutto, perché soltanto così riuscirete a vedere i problemi con obiettività. E capire per cosa valga la pena impegnarsi e cosa invece è bene tralasciare.

Gli incontri

Fate il primo passo con l’Ariete. Non deludete un Leone. Approfondite con uno Scorpione. Ok con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Curiosi, intrigati da quello che non capite e che avvertite più complicato di quanto sembri, affascinati dalle persone misteriose e magari anche un po’ ambigue. Bene i viaggi, sia di piacere sia di lavoro.

Gli incontri

Un Leone ha bisogno di voi. Una Vergine vi dimostra stima. Collaborate con Scorpione, Capricorno, Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Siete nervosi: troppe cose da fare, matasse da sbrogliare, confronti che non potete rimandare. Mantenetevi sereni e se potete anche sorridenti, ma siate fermi, difendete le vostre posizioni, insistete.

Gli incontri

Siate sinceri con l’Ariete, diplomatici con il Toro. La forza di volontà di un Capricorno vi impressiona.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Riuscite ad andare d’accordo con tutti, siete caldi, comunicativi, comprensivi… almeno al momento. Perché poi, magari, di quello che vi è stato detto il giorno dopo non ricordate nulla! Affari, contratti.

Gli incontri

Non fate fretta a un Cancro, rispettate i suoi tempi. Attratti dalla Bilancia. Viaggi con l’Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Capricorno

Continuate a essere pratici, saggi, risolutivi. Mercurio opposto a Giove, però, vi chiede qualcosa in più: accogliete le idee nuove, anche quelle che vi appaiono astruse, e analizzatele attentamente.

Gli incontri

Fantasie amorose su un Toro. Non fidatevi troppo di un Gemelli. Il Cancro ha informazioni preziose.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Vi sentite tranquilli, e ne approfittate per dedicarvi soprattutto all’amore. Le storie nate da poco decollano, le coppie di antica data fanno qualcosa di piacevole insieme. Figli adorabili, amici preziosi.

Gli incontri

I Gemelli sono in possesso di notizie che non vogliono comunicarvi. Progetti con Leone e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Ora siete creativi, ma sembra che delle vostre idee ai capi importi poco, il che vi irrita moltissimo. Non abbiate fretta, tutto migliorerà. Intanto, non esponetevi con i colleghi: non c’è da fidarsi.

Gli incontri

Quell’Ariete è davvero speciale e l’avete capito. Fatevi aiutare da un Capricorno. Ok con altri Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9