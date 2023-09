Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre

Cancro ok, Bilancia romantica

Ariete

Siete nervosi, reattivi, inquieti. Cioè, sareste quieti se vi lasciassero in pace, ma così non è, dunque vi irritate subito e rispondete subito in malo modo. Ma quanto siete carini con gli sconosciuti…!

Gli incontri

Il Leone sta si sforza di venirvi incontro, apprezzatelo. Nuovi contatti con Vergine e altri Arieti.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Toro

Dovete dedicarvi con energia al lavoro, alla carriera. Adesso gli astri favoriscono soprattutto le libere professioni, le nuove imprese, le iniziative originali. E può arrivare un bel riconoscimento.

Gli incontri

Quel Cancro è proprio un impudente, non dategli spago. Una Vergine ospitale, un Pesci fin troppo caloroso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Sole e Mercurio contro vi danno la spinta necessaria per tirare fuori tutte le vostre qualità, diventare più grintosi, rimettere al loro posto le persone che vogliono ostacolarvi. L’amore è… litigarello.

Gli incontri

Conquisterete una Bilancia polemizzando con lei (o lui). Lo Scorpione è suscettibile, fate attenzione.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Solo un piccolo, piccolissimo neo in una settimana comunque positiva: in un paio di occasioni eccederete, parlerete troppo, sarete scortesi (a ragione… ma a che serve?). Bei rapporti con figli e amici.

Gli incontri

Quell’Ariete non è sicuro di sé quanto sembra. Ok con Toro. Controllate le dichiarazioni di una Bilancia.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

L’amore e i rapporti personali sono leggermente favoriti rispetto al lavoro, ma stiamo in ogni caso parlando di alti punteggi! Siate solo molto cauti nelle questioni amministrative, fiscali, legali.

Gli incontri

Un Toro eccentrico stuzzica la vostra fantasia. Collaborazione proficua con Gemelli, Sagittario, Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Un’altra settimana importante, che abbiate in mente imprese da compiere o ve ne stiate beatamente in vacanza. Vi sentite lucidi, padroni delle situazioni. Ma dovreste badare un po’ di più alla forma fisica.

Gli incontri

Riuscirete a convincere quel nativo Gemelli? Chissà. Vi danno più soddisfazione Capricorno e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 8

Bilancia

L’amore è delicato, gli incontri sono romantici, le coppie ritrovano una magnifica intesa fatta di gesti, sfumature, tenerezza (e anche passione!). Bene lo studio, il lavoro, le ristrutturazioni immobiliari.

Gli incontri

Certe battute del Toro non devono toccarvi. Risate con lo Scorpione e i Pesci, progetti con il Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Non trascurate il movimento fisico: lo sport vi farà bene non soltanto al corpo, ma all’umore. Sole e Mercurio parlano di occasioni all’estero e nuovi contatti, Marte parla di spese eccessive… moderatevi!

Gli incontri

Un Cancro si innamora di voi, un Leone pure ma cerca di non farvelo vedere. Problemi con un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

I rapporti che sono nati senza troppa convinzione possono diventare invece importanti, approfondirsi (soprattutto quelli sentimentali). Momenti spensierati con gli amici, concorrenti agguerriti sul lavoro.

Gli incontri

Un Ariete può aiutarvi, un Toro vorrebbe ma non è in grado. Belle serate con Gemelli, Bilancia, Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

È arrivato il momento di tirare le somme di alcune iniziative che non stanno andando come speravate: non esitate a chiudere e passare oltre. Così anche nelle relazioni amichevoli. Chi vi delude… è fuori.

Gli incontri

Non è che Leone e Sagittario non capiscano, è che fanno finta di non capire. Bene con altri Capricorni.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Bisogna che capiate di chi fidarvi, e non sarà per niente facile. Ma non fatevi bloccare dalla paura di sbagliare: sollecitate colloqui, proponete, agite. Casomai, abbiate cura di tenere pronto un piano B…

Gli incontri

Con l’Ariete dovete concludere, con i Gemelli parlare chiaro, con il Cancro mostrarvi più disponibili.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Suscitate più preoccupazioni e invidie di quante immaginiate, quindi tenete gli occhi aperti ma senza chiudervi in voi stessi, perché ora la simpatia e la naturalezza sono più importanti della competenza.

Gli incontri

Affari con Gemelli, ma siate prudenti. Un amico Sagittario vi diverte e rilassa. Un Capricorno vi seduce.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9