Oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre

Mercurio e Venere in Capricorno, Giove non più ostile in Pesci ma laborioso e intraprendente in Ariete: rintuzzerete gli attacchi dei concorrenti, vi guadagnerete la stima di collaboratori e superiori.

Gli incontri

Il Toro è capace di darvi quello che cercate, i Gemelli no. Collaborazione proficua con un Leone.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9