Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno

Ariete innamorato, Gemelli ok

Ariete

È una bella settimana, piena di notizie, eventi, soddisfazioni. Forse dovrete decidere qualcosa che riguarda un familiare: parlatene tutti insieme, agite in armonia. Fantastici gli incontri d’amore.

Gli incontri

Rapporto un po’ faticoso con i Gemelli, facile con la Bilancia, appagante con il Capricorno e i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Gli affari e in genere la sfera economica e quella professionale sono favoriti da Giove nel segno e da Mercurio in Gemelli. Massima prudenza su tutti gli altri fronti, però. Siete impulsivi e sbadati!

Gli incontri

Siete pronti a non sapere cosa accadrà domani? Allora state con uno Scorpione o con un Pesci. Ok con Leone.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Concentratevi, puntate dritto a un solo obiettivo e non perdete tempo con gli improvvisatori, con chi non ha alcun senso pratico, con chi millanta appoggi e competenze che non ha. Un figlio molto in gamba.

Gli incontri

Un Sagittario tenerissimo, un Capricorno più indeciso e insicuro di quanto non sembri. Ok con Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

In perfetta forma mentale, lucidi e determinati ma anche capaci di guardare oltre l’orizzonte, di ascoltare e valutare idee originali che gli altri sottostimano come “utopie irrealizzabili”. Bravi davvero.

Gli incontri

Relazione intensa ma conflittuale con Toro e Scorpione. Bussate alla porta di un Acquario, vi ascolterà.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Leone

Tutto va conquistato, e nel farlo dovete essere pazienti, diplomatici, riservatissimi sulle vostre reali intenzioni e sulle informazioni in vostro possesso. Favoriti i lavori nel mondo dello spettacolo.

Gli incontri

Lo Scorpione vi indispone, ma… quello che dice non è affatto sbagliato. Serate romantiche con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Giornate faticose. Dovete distinguere gli amici dai nemici, essere sospettosi (questo non vi riuscirà difficile) e pronti a sventare i colpi della concorrenza (e non solo). In amore… perché così timidi?

Gli incontri

Un Ariete divertente, un Sagittario insofferente, un Acquario incomprensibile. Bel dialogo con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Nulla va affidato al caso, e nemmeno basterà la bravura. Pianificate tutto, studiate bene le persone con cui avete a che fare, cercate appoggi. I più giovani possono coltivare un sogno… anche di gloria.

Gli incontri

Un Toro vi guarda con molto interesse, un Gemelli con tenerezza, uno Scorpione con desiderio. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Non è una settimana negativa, nonostante Venere e Marte in Leone. Impegnatevi al massimo nel lavoro, tenete le distanze da chi “a fiuto” avvertite poco sincero, e… cercate di non litigare col partner!

Gli incontri

L’Ariete rivela un suo lato che non immaginavate. Inutile discutere con i Gemelli. Bene con l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Problemi in famiglia (soprattutto se dipendete economicamente da un genitore o un parente), ritardi che vi innervosiscono, un po’ di confusione sul lavoro. Ma si stanno anche aprendo nuove possibilità…

Gli incontri

Proficui scambi di idee con Leone e Acquario. Affascinati da una Bilancia, incuriositi da uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Siete stanchi e forse anche un po’ intossicati (dieta e riposo!). Ma avete più lungimiranza di tutti, più spirito risolutivo, più capacità gestionale. Non lasciate le decisioni ad altri che a voi stessi.

Gli incontri

L’amicizia con un Toro può diventare altro, mentre l’amore con un Cancro può trasformarsi in amicizia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

Staccate, prendete fiato. Come? Cercando di fare solo ciò che vi va, che davvero sentite di potere e volere fare. Un viaggio, una vacanza, un po’ di ozio… e qualche amico capace di distrarvi e farvi ridere.

Gli incontri

La Vergine ha bisogno di sentirsi stimata e gratificata. Problemi ma forte attrazione con la Bilancia.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Fino a martedì è meglio che non facciate nulla di rilevante, non vi stressiate, non discutiate. Poi torneranno energie e ottimismo. Bene i lavori dipendenti o legati a un trasferimento, gli studi, gli esami.

Gli incontri

Un Gemelli vi appare… poco sopportabile. Un Sagittario in posizione di potere può esservi molto utile.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8