Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio

Gemelli, siete proprio brillanti

Ariete

Il bisogno di primeggiare vi rende generosi perché disattenti: siete così concentrati su voi stessi e sui vostri obiettivi che di chi vi contrasta, vi invidia, vi ostacola… nemmeno vi accorgete.

Gli incontri

Non rifiutate l’aiuto di un Gemelli e i consigli di un Cancro. Divertitevi con Vergine, Bilancia, Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Piacete, e lo sapete. Potete conquistare anche le persone più antipatiche, anzi, vi divertirete a mettere alla prova il vostro fascino facendo il primo passo verso chi non vi ha mai troppo sopportato…

Gli incontri

Discussioni costruttive con Ariete e Gemelli. Collaborazioni con Bilancia e Sagittario. Ok con Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Bella settimana: Marte vi permette di muovervi bene in qualunque situazione, mentre il Sole e Venere entrano nel vostro segno (il primo il 20, la seconda il 23), rendendovi più simpatici, brillanti… e sexy.

Gli incontri

Cosa vuole veramente quel Capricorno? Cosa sta progettando quell’Acquario enigmatico e intelligente?

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Cancro

Le idee vi verranno quando meno ve l’aspetterete, come illuminazioni improvvise che subito metteranno in moto tutte le vostre risorse. Vi ritroverete a lavorare a progetti importanti, a soluzioni efficaci.

Gli incontri

Cercate di andare d’accordo con un Gemelli presuntuoso ma in gamba. Ok con Vergine e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Ci sono delle criticità che non avete mai affrontato (o non si sono mai palesate) e con cui ora dovete fare i conti. Non cercate l’aiuto di nessuno: è un momento in cui potete fidarvi solo di voi stessi.

Gli incontri

Fate capire all’Ariete e al Toro che li stimate (anche se non è del tutto vero). Un Sagittario romantico.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Prima il Sole (il 20) e poi Venere (il 23) si spostano in Gemelli, per cui avvertirete un po’ di nervosismo e delle antipatiche opposizioni nel lavoro. Indagate… non dovete farvi prendere in contropiede!

Gli incontri

Un nativo del vostro segno combina pasticci, e lo stesso fa un Sagittario. Momenti allegri con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Ora gli astri spingono tutti i nativi a guardare al futuro con fiducia, e anche chi soffre per situazioni passate, che hanno lasciato il segno, si sentirà più leggero, come rinato, e pronto a ricominciare.

Gli incontri

Il Cancro dice cose su cui è bene riflettiate. Un Sagittario vi attrae, un Capricorno vi innervosisce.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Si riparte! Sole e Venere, abbandonando il segno del Toro, vi lasciano in pace, e tra poco toccherà a Giove. Capiterà qualcosa di bello, che vi farà capire che davanti a voi si è aperta una nuova strada...

Gli incontri

Lavorate con l’Ariete e il Cancro, divertitevi con la Vergine e la Bilancia, viaggiate con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Sono possibili tensioni in casa e con fratelli o sorelle, e conflitti con i soci per motivi soprattutto (ma non solo) di denaro. È il caso di chiarire tutto ciò che è in sospeso e trovare un compromesso.

Gli incontri

Parlate con un Ariete, fate un regalo a un Gemelli, siate più dolci con un Cancro e con un Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Piedi per terra, obiettivi precisi e non troppo ambiziosi, pubbliche relazioni. In questi giorni dovete farvi apprezzare da capi e colleghi, stringere alleanze, ottenere appoggi. In amore, tanta passione.

Gli incontri

Bene con Toro, Leone, Scorpione. Insofferenti nei confronti di un Sagittario. Emozioni con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Vi sentite e siete… benvoluti, stimati, ricercati. Vi interpellano per ogni cosa e ascoltano il vostro parere. Gli astri vi spingono a farvi avanti, a buttarvi in un progetto a cui tenete. Incontri d’amore.

Gli incontri

Un Ariete in gamba, un Toro prepotente. Un Capricorno è migliore di quanto pensiate, un altro… peggiore.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Se avete sfruttato le settimane passate come gli astri vi avevano consigliato, ora potete prendervi una pausa. Non è il momento di decisioni e iniziative, ma di consolidare quello che avete ottenuto.

Gli incontri

Tensione con Gemelli e Vergine. La Bilancia non va assecondata, ma neppure aggredita! Ok con Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9