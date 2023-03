Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo

Avete voglia di novità e siete pronti a lanciarvi in nuove avventure, in nuove imprese. Per alcuni, ci sarà proprio in questi giorni (insieme a Plutone in Acquario) un risveglio della spiritualità.

Gli incontri

Farete colpo su Gemelli, Bilancia, Scorpione. Se con il Capricorno c’è qualcosa in sospeso, chiarite ora.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9