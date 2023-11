Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre

Ariete e Acquario: si riparte!

Ariete

Settimana decisamente piena di spunti, idee, occasioni e coincidenze fortunate su cui dovete riflettere poco perché vanno sfruttate subito. Anche gli incontri sono interessanti. Un figlio a cui dare consigli.

Gli incontri

La Bilancia sa fin troppo bene ciò che vuole, ma… non ve lo dirà. Tensioni con un Capricorno. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Toro

Vi state preparando per la riscossa, dunque non perdete tempo a discutere, non fate sempre di tutto una questione di principio: avete bisogno di alleati, non di nemici. Questioni ereditarie da risolvere.

Gli incontri

Cancro appassionato e Leone prepotente. Vergine enigmatica: non capite che cosa senta per voi.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Vanno prese in considerazione anche le proposte più bizzarre, i consigli più apparentemente strampalati. Non chiudetevi, allargate gli orizzonti e analizzate bene prima di dare dei giudizi. Partner geloso.

Gli incontri

Leone e Scorpione colpiscono la vostra fantasia e i vostri sensi. Il Sagittario, invece, vi annoia.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Non limitatevi a dire di no, articolate i motivi del vostro rifiuto in modo che l’interlocutore capisca e il rapporto non si guasti. L’amore può nascere da una collaborazione professionale o da un’amicizia.

Gli incontri

Evitate polemiche con lo Scorpione, dato che ha un asso nella manica ed è pronto a calarlo. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Già il 22, con Sole in Sagittario, vi sentite più sereni e propositivi, e un problema che vi angustiava vi appare tutto sommato semplice e superabile. Poi anche Marte diventa amico, e dal 24… viva l’ambizione!

Gli incontri

Volete conquistare un Ariete? La tattica migliore è che lui non lo capisca. Divertimenti con Toro.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Inizia un periodo di attesa e imprevisti, in cui sarà necessario che vi muoviate sempre con la massima attenzione e prevedendo che gli altri… facciano cose che non dovrebbero fare. Insomma: state in guardia.

Gli incontri

I Gemelli sembrano mettercela tutta per provocarvi. Screzi con un’altra Vergine. Bene con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Sollecitate incontri, non abbiate paura di presentare i vostri progetti e di proporre le vostre soluzioni: troverete orecchie pronte ad ascoltarvi. L’amore è fantastico, ma forse voi non sapete decidere...

Gli incontri

Il Toro non capisce quando è il momento di rilassarsi, spiegateglielo voi. Passione con Sagittario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Vi pesa dovervi muovere tra mille difficoltà pratiche e logistiche, e quindi non poter dare il meglio di voi. Resistete: nel lavoro è importante che non deludiate le aspettative e non creiate problemi.

Gli incontri

Un Leone è molto affascinato da voi, un Sagittario e un Acquario sono diversi da quello che pensate.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Vi rendete conto di quanto sia importante adesso avere chi vi aspetta a casa: una famiglia e persone di cui fidarvi, e che vi vogliano davvero bene. Curate questi legami con amore, non dateli per scontati.

Gli incontri

Serate piacevoli con Ariete e Cancro. Il Leone è più suscettibile di quanto non immaginiate: attenti.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Avete fatto tanto, ma non potete dormire sugli allori. Rallentate un po’ i ritmi e utilizzate questi giorni per rifinire, aggiustare, migliorare e consolidare. Cosa? Tutto. Relazioni, lavoro e investimenti.

Gli incontri

Un Cancro ha deciso che vi vuole, un Leone sta aspettando invece un vostro gesto. Pesci incontentabili.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Sabato e domenica per riposare, e da lunedì si riparte: con ottimismo, nuove energie, una discreta fortuna negli affari e un fascino indiscusso che vi permette di instaurare proficui rapporti sociali.

Gli incontri

Ariete, Toro, Scorpione e Sagittario sono i segni per i quali ora potete… palpitare. Un Capricorno acuto.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Sole e Marte (il primo dal 22, il secondo dal 24) aumentano la voglia di farvi avanti, il desiderio di essere apprezzati, la necessità di ricevere economi, applausi e complimenti. Lavorate sodo, e accadrà.

Gli incontri

Pensate con nostalgia a un Toro e a un Pesci. C’è un Sagittario che fa di tutto per piacervi… ci riuscirà?

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9