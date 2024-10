Oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre

Evviva l’allegria dei Gemelli

Ariete

Mercurio in Scorpione viene raggiunto il 22 dal Sole, e questa accoppiata vi rende più seri e riflessivi. Non trascurate però il lato giocoso della vita: nel tempo libero, divertitevi e… fate shopping!

Gli incontri

Non puntate l’indice contro il Sagittario, non lo sopporta. Un Capricorno ha idee molto interessanti.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Niente sarà facile, ma proprio per questo arrivare a ottenere quello che per cui state lottando vi darà più soddisfazione. Dovete evitare due cose: gli azzardi economici e le persone appiccicose.

Gli incontri

Un Cancro vi offre un punto di vista diverso su un fatto complicato (e vi fa ragionare). Ok con Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Bravissimi a contrattare, adesso spunterete prezzi vantaggiosi e condizioni favorevoli qualunque sia l’accordo. Per il resto, viva la leggerezza: siete allegri, vi piace flirtare, sedurre e conquistare.

Gli incontri

Attratti da Leone, Sagittario, Capricorno. Un Acquario vi fa innamorare, un Pesci vi fa arrabbiare.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Cancro

Un occhio al denaro, un altro alla fantasia e agli ideali. Non rinuncerete ai vostri sogni, ma saprete barcamenarvi bene nelle complicazioni quotidiane, trovare scorciatoie, mediare. Amore tenerissimo.

Gli incontri

Un Ariete eccita la vostra fantasia, un Leone i vostri sensi. Dubbi su una Vergine: finge o è proprio così?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Se non fosse per il disturbo di Mercurio e, dal 22, anche del Sole, ve la godreste davvero. Non impuntatevi, cedete (all’apparenza). Arriverà presto la vostra rivincita su chi vuole primeggiare. Amore ok!

Gli incontri

Una Bilancia non è sincera quanto credete. Aiutate lo Scorpione a sdrammatizzare. Incuriositi dai Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Brillanti, veloci, abili negli affari e nel lavoro. Però dovete essere attenti a ogni dettaglio, perché qualcosa può sfuggirvi: prima di qualunque decisione, consultate un avvocato e un commercialista.

Gli incontri

Il Leone apprezzerà le vostre doti organizzative. Fatevi avanti con una Bilancia. Colpiti da uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Avete bisogno di ampliare il raggio d’azione, di crearvi una nuova rete di contatti, di progettare qualcosa di stimolante. Tutto quello che è scontato vi annoia. Mostratevi più comprensivi con chi amate.

Gli incontri

Impegnatevi con un Cancro. Non entrate in competizione con un Sagittario. Collaborate con un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 8

Scorpione

Belle giornate, piene di incontri, idee e momenti piacevoli con gli amici. Nel lavoro, potete fare una proposta o chiedere un avanzamento. In amore, prevarrà la vostra scelta (su una questione abitativa).

Gli incontri

I Gemelli vanno spronati, la Bilancia divertita, il Sagittario rassicurato, il Capricorno sorpreso.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Sagittario

Una pausa di riflessione è necessaria per riordinare i pensieri, studiare gli errori, capire come procedere. Ma che la pausa sia breve, due o tre giorni al massimo. Poi dovete ripartire, con le idee chiare.

Gli incontri

È la Vergine che corteggia voi o voi che corteggiate la Vergine? Chissà… Bei momenti con Acquario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Siete nervosi per colpa di qualche persona in malafede e rischiate di sfogare il vostro malumore proprio su chi invece vi è più vicino e vi vuole bene. Curate le attività in proprio e le collaborazioni.

Gli incontri

Accordo con Toro. Un Cancro si dimostra così intuitivo riguardo ai vostri problemi… che vi fa paura.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Le tensioni sul lavoro e nella sfera pratica (vicini, tecnici che vengono ad aggiustarvi cose rotte, impiegati delle poste…) vi irritano in modo esagerato. Siate pazienti, ironizzate. Amori trasgressivi…

Gli incontri

Ariete e Cancro affascinati da voi. Un Leone vi corteggia. Uno Scorpione vi propone una collaborazione.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Pesci

Questioni da risolvere (e lo farete con grande facilità), persone da rimettere al proprio posto (non rimandate, agite subito!), circostanze da sfruttare (anche qui, non esitate: Mercurio è super favorevole).

Gli incontri

Ariete e Bilancia vi guardano con occhi innamorati. Ok con Vergine. Uno Scorpione umorale ma intelligente.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9