Oroscopo della settimana dal 2 all’8 dicembre

Bilancia e Toro, avanti così!

Ariete

Con Venere che entra in Scorpione diventano più eccitanti le conquiste, anche solo i flirt. Nel lavoro, attenti a tutte le clausole se dovete firmare, e ai dettagli se dovete portare a termine un compito.

Gli incontri

Chiedete a un Cancro di spiegarvi i suoi comportamenti. Attratti dall’intelligenza di un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Avanti, sempre avanti. Presentate i vostri progetti, sponsorizzate le vostre idee, insistete, cercate di essere convincenti. In amore ci sono tensioni che si risolvono soltanto… con un caldissimo abbraccio.

Gli incontri

Prima di dare un giudizio sul Leone è necessario che approfondiate la conoscenza. Ok con il Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Mercurio vi lascia in pace, Venere diventa produttiva e pratica. Adesso dovete capire quello che veramente volete e perseguirlo, passo dopo passo, avendo il coraggio di chiudere (se necessario) col passato.

Gli incontri

Conoscenza eccitante con Leone, strano incontro con Bilancia. Non raccogliete le provocazioni dei Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Il clima in casa non è idilliaco, ma se sarete i primi ad abbassare i toni andrà sicuramente meglio. Splendido è invece l’amore: sia le vecchie sia le nuove coppie saranno romantiche e… appassionate!

Gli incontri

Quanto vorreste sapere cosa passa davvero nella mente del Toro… Momenti piacevoli con Leone e Bilancia.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Avete uno spirito d’iniziativa ammirevole, che vi aiuta moltissimo in un momento in cui molti intorno a voi si sentono scoraggiati e tendono a rassegnarsi. Voi no, voi combatterete, vi butterete. Bravi.

Gli incontri

Sollecitate una risposta dall’Ariete, non intestarditevi invece con una Vergine. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

La situazione sta migliorando, e nemmeno poco. Ma dovete dosare bene le vostre forze, stare attenti alle scadenze, cogliere le occasioni al volo. C’è anche qualcosa da modificare (accordi, contratti).

Gli incontri

Non confidatevi con un Gemelli e nemmeno con un Cancro. Lo Scorpione irritante, ma dice cose giuste.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Ancora giornate molto positive, con Venere che vi indica le strade più brevi e praticabili, Marte che vi ordina di credere in voi stessi e Mercurio che aspetta che prendiate una decisione che riguarda la famiglia…

Gli incontri

Inutile pretendere che lo Scorpione cambi idea, non lo farà. Momenti felici con Capricorno e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Talento in primo piano, creatività, simpatia. Potete prendere mille impegni, accettare mille proposte: farete fronte a tutto perché adesso avete una voglia incredibile di realizzare. Ma riposate, anche!

Gli incontri

La verità ha varie facce, Ariete e Gemelli stanno cercando di mostrarvene due che non avevate considerato.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Non è il caso di decidere da soli. Molto meglio farvi consigliare, chiedere magari una consulenza a chi in quel campo specifico è competente. Amore eccitante, vissuto con slancio e senza fare progetti.

Gli incontri

Gli scontri con l’Ariete risultano stimolanti. Una Vergine opportunista, una Bilancia un po’ ipocrita.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

È assolutamente necessario che facciate le cose con calma, non vi affatichiate, non chiediate troppo a voi stessi. Usate questi giorni per studiare, approfondire, capire. E parlare con i figli e il partner.

Gli incontri

Un Gemelli sexy, una Vergine molto interessante, uno Scorpione che un po’ vi irrita e un po’ vi attrae.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Molte situazioni sono complicate, ma dovete ammettere che avete avuto anche belle opportunità e fatto dei passi avanti. Sole e Marte in Sagittario parlano di nuovi contatti professionali, nuovi stimoli.

Gli incontri

I nativi Toro, Leone e Vergine sono quelli con cui confrontarvi ora è più produttivo. Ok con Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

Non entrate in polemica con le persone autorevoli, “abbozzate” almeno per una volta. Sì, invece, a una discussione franca e costruttiva col partner e con un familiare un po’ troppo… chiuso nel suo mondo.

Gli incontri

A un Toro e a un Cancro dovete rispondere con ironia. Divertimenti con Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9