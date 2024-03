Oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo

Bilancia, il momento è ottimo

Ariete

Sani ripensamenti, che forse vi permettono (anche se con fatica) di recuperare un rapporto, sfruttare un’opportunità che avevate trascurato, modificare un giudizio sbagliato. Figli inquieti ma creativi.

Gli incontri

Un Leone interessante, una Vergine che dice sempre la cosa più inopportuna quando sarebbe bene tacesse…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Dovete spaziare, uscire dalla routine, percorrere nuove strade. I lavori fissi, il futuro programmato, i rapporti che corrono su binari prestabiliti (per quanto sicuri) vi danno un senso di oppressione.

Gli incontri

Non prendete troppo sul serio gli sbalzi d’umore di un Cancro. Bilancia e Capricorno innamorati.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Siete impulsivi e il guaio è che non ascoltate nessuno: Sole e Mercurio in Pesci vi rendono impazienti perché all’improvviso vi fanno temere la concorrenza… una concorrenza che magari neppure c’è.

Gli incontri

Ariete e Vergine affidabili. Se volete affascinare lo Scorpione, mostratevi determinati e coerenti.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Non è nella vostra natura infischiarvene, eppure in questi giorni sarebbe l’unico modo per non farvi il sangue amaro e non farvi venire dubbi fuori luogo. Fidatevi di voi stessi e… siate un po’ egoisti!

Gli incontri

Il Leone resta incantato dal vostro umorismo, ma non esagerate o rischiate di offenderlo. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Leone

Venere e Marte in Acquario, e in particolare Venere in quadratura a Urano, pretendono calma, riflessione, prudenza. Leggete cento volte prima di firmare, contate fino a duecento prima di parlare.

Gli incontri

La Vergine ammira la vostra autonomia di giudizio, la Bilancia la vostra sete di libertà. Un Pesci sexy.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Non sarà difficile ingannarvi, per quanto voi crediate di essere astuti. Adesso siete molto sensibili ai complimenti, a chi si presenta come debole e ingenuo, a chi apparentemente si mette nelle vostre mani…

Gli incontri

Disaccordo con un altro nativo Vergine. Divertimenti con la Bilancia. Sullo Scorpione avete dei pregiudizi.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Ritmi sostenuti, ma va bene così. Siete i primi a voler dare il massimo, perché capite che il momento è favorevole e non potete sprecarlo. In amore, incontri romantici e forse… attrazioni sul lavoro.

Gli incontri

Gemelli seducenti, Cancro dolcissimo. Non cercate di far ingelosire lo Scorpione, non funzionerebbe.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

In amore vi buttate, con i figli sbagliate i tempi, con gli amici siete sfuggenti, sul lavoro nessuno vi sta al passo ma trattate tutti con pochi, anzi pochissimi riguardi. Che fatica starvi vicino…!

Gli incontri

Lavorate con l’Ariete, confidatevi con un Leone o con un Capricorno, viaggiate con Scorpione e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Non arrivano le notizie che aspettavate, le informazioni che raccogliete non sono sufficienti, gli impicci pratici e burocratici vi sfiniscono. Ma Venere e Marte vi propongono incontri e divertimenti.

Gli incontri

Fate il primo passo con Ariete, Gemelli, Bilancia. Un progetto da sviluppare con un altro Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Periodo astrologicamente perfetto, che grazie al sestile Sole-Giove saprete apprezzare. Attenti solo a non eccedere in… golosità, spese, ostentazione. Restate eleganti, come il vostro segno vuole.

Gli incontri

Che noia, la prevedibilità del Cancro. Bene con Leone, Vergine, Bilancia. Attratti da Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Un nuovo progetto vi gira in testa e quasi vi tormenta: non riuscite a distrarvi, dovete assolutamente cercare di realizzarlo. Cercate soci, sponsor, referenti: gli astri favoriscono i lavori in team.

Gli incontri

Gemelli e Sagittario non vi amano come vorreste. Affascinati da Vergine e Pesci, molto diversi da voi.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Pesci

È nell’agire che in questo periodo capite più di voi stessi, vi mettete alla prova e sondate i vostri limiti, così come le vostre risorse, che non sono certo poche. Vi farete anche nuovi, simpatici amici.

Gli incontri

Una Bilancia interessante, un Sagittario attraente. Comunanza di gusti e vedute con il Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9