Oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre

Giorni strepitosi per L’ariete

Ariete

È una settimana assolutamente strepitosa, perché avete intuito, tempismo, grinta. Non mancheranno rivali e ostacoli, ma con voi non avranno speranza, dovranno cedere davanti alla vostra determinazione.

Gli incontri

Vi sentite addosso lo sguardo di un Gemelli… Un Leone è un po’ preoccupato per voi. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

Da una parte avete bisogno di stabilità, sia in amore sia nella professione, ma dall’altra i pianeti parlano di novità, di estero, di cercare opportunità al fuori delle strade che già avete percorso.

Gli incontri

Il Cancro vi annoia, è troppo ripetitivo. Vi divertite invece con un Leone, una Bilancia, un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Dovete trovare le persone giuste, quelle in grado di consigliarvi e aiutarvi, quelle che non soltanto millantano capacità ma ne hanno davvero. In amore siate più comprensivi, e soprattutto più affettuosi.

Gli incontri

Attratti da un Toro, perplessi sulle decisioni di un Cancro, entusiasti del progetto di un Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Sarà necessario impegnarvi a fondo, senza guardare l’orologio e senza aspettarvi subito elogi o ricompense. State lavorando per il vostro futuro, quindi… ci vogliono sacrifici e tanta pazienza.

Gli incontri

Un Ariete vi vuole bene, ma in modo diverso da come vorreste voi. Collaborate con Vergine e Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Occasioni in tutti i campi: ci saranno incontri significativi che dipenderà da voi far diventare collaborazioni professionali, flirt, amori importanti; e ci saranno opportunità nel lavoro e negli affari.

Gli incontri

Un Gemelli simpatico ma sfuggente, un Cancro complicato, una Vergine molto affascinante. Ok con Bilancia.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

È vero che Venere, e dal 3 anche Mercurio, vi irritano, provocano imprevisti e malumori delle persone vicine, ma se vi aprirete a chi amate, se sarete fiduciosi e ottimisti, sarà una bella settimana.

Gli incontri

Ascoltate un Toro che ha più esperienza di voi. Uno Scorpione può aiutarvi in una questione difficile.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Il ritorno (o il riapparire) di una persona vi mette di buonumore e vi dà una forte spinta a buttarvi in un’impresa nuova, in un’iniziativa probabilmente di tipo artistico, o comunque creativo. Un flirt.

Gli incontri

Riuscite a far tornare il sorriso a un Gemelli triste. Non dite sempre di sì alla Vergine e ai Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Tutto bene se non ricadrete in vecchi errori, se farete tesoro del passato. Questo vale soprattutto nel lavoro, negli affari, nelle trattative per la firma o il rinnovo dei contratti. E… niente impulsività!

Gli incontri

Incuriositi da un Ariete, delusi da un Gemelli. Non riuscite a trovare le parole giuste con un Leone.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Chi lavora a contatto col pubblico (agenti immobiliari e di commercio, negozianti, uffici stampa…) mostrerà una comunicativa irresistibile e tanto entusiasmo. Ok le compravendite di immobili e preziosi.

Gli incontri

Un incorreggibile Leone vi fa penare. Non dite bugie al Capricorno, non omettete la verità con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Capricorno

È importante che affermiate le vostre opinioni, che vi facciate rispettare, che non permettiate a nessuno di scalzarvi dal vostro ruolo. Amore: Venere vi spinge a interrogarvi, a capire ciò che volete.

Gli incontri

La Bilancia fa qualcosa che vi stupisce. Bei momenti con lo Scorpione. Incomprensioni con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

È importante che affermiate le vostre opinioni, che vi facciate rispettare, che non permettiate a nessuno di scalzarvi dal vostro ruolo. Amore: Venere vi spinge a interrogarvi, a capire ciò che volete.

Gli incontri

Quel Toro è molto sensibile alle lusinghe e moltissimo alle critiche… Mostratevi decisi con un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

Tutto sembra rallentato e complicato? E voi siate invece veloci e produttivi. Ora la priorità è quella di lavorare con serietà e impegno, e di fare in modo che i vostri capi o referenti vi apprezzino.

Gli incontri

Con il Toro c’è un dialogo professionale costruttivo. Un Cancro competente suscita la vostra ammirazione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8