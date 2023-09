Oroscopo della settimana dal 2 all’8 settembre

Capricorno e Bilancia al top

Ariete

Siete inquieti per colpa di Marte, ma proprio per questo tenderete a fare, intraprendere, concludere. Bene le compravendite, le nuove iniziative professionali, gli scambi culturali e… le conquiste amorose.

Gli incontri

Gemelli e Sagittario pazzi di voi. Prudenza con lo Scorpione. Non criticate troppo un suscettibile Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Mercurio e Giove parlano di informazioni, nuove idee, progetti. Ora siete molto organizzati, anche se non ancora abbastanza “centrati” sul lavoro… e questo perché avreste bisogno di ulteriori vacanze!

Gli incontri

Colpo di fulmine per Vergine. Se dovete incontrare un Acquario (magari per lavoro), preparatevi bene.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Adesso dovete tenere non due, ma cento occhi aperti, anche se la situazione sembra tranquilla (un indizio: chi vi ostacola è più vicino di quanto immaginiate). Belli i nuovi incontri, la vita di società.

Gli incontri

Siate riconoscenti a Vergine e Sagittario, se vi fanno un favore: altrimenti, se la legheranno al dito…

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Marte continua ad invitare alla prudenza, sempre, ma gli altri pianeti vi sono amici e parlano di gesti affettuosi, calore in famiglia, voglia di costruire col partner, momenti allegri con i coetanei.

Gli incontri

Affascinerete e sarete affascinati da Ariete e Toro. È arrivato il momento di chiarire con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Buone possibilità per chi vuole fare carriera e per chi si dedica agli affari. È fondamentale cercare alleati potenti (Giove e Saturno!) e restare sempre sul piano della legalità… e liceità. Siate corretti!

Gli incontri

Un Toro paziente e soccorrevole (ma dovete chiedergli con esattezza ciò che vi occorre). Ok con Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Abbiate fiducia in voi stessi, siate coraggiosi, tirate fuori lo spirito d’iniziativa che certo non vi manca: è il momento giusto per buttarsi in nuovi progetti. Bene i commerci e gli acquisti immobiliari.

Gli incontri

Accettate che l’Ariete vi dia una mano in una questione spinosa. Quel Leone… spesso vi sembra che reciti.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Bilancia

Ancora una bella settimana, sia dal punto di vista affettivo che lavorativo. Con Sole e Mercurio alle spalle, non si escludono poi ritorni di fiamma, rapporti amichevoli o professionali che si recuperano…

Gli incontri

Ariete e Gemelli molto colpiti da voi. Siate generosi con una Vergine che non se l’aspetta. Ok con Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Non date credito a chi vi riempie di complimenti: vuole qualcosa. Usate la logica e procedete solo in base a considerazioni razionali. Ok i lavori in nuovi settori, ok mettersi in gioco professionalmente.

Gli incontri

Serate diverse con Sagittario e Capricorno. Dite all’Acquario ciò che pensate, niente di più né di meno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Trattare vi irrita, essere diplomatici vi sembra una perdita di tempo. Eppure questo è ciò che occorre fare, adesso, oltre a non lasciarvi toccare dalle critiche interessate e un po’… maligne.

Gli incontri

Se adocchiate qualcuno/a in una folla… si tratta di una Vergine. Discussioni con Leone e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Guardate al futuro con fiducia e spirito ottimista, siete organizzati, concreti, aperti a nuove idee. E di ogni situazione afferrate al volo le potenzialità e le opportunità. E l’amore? Non manca, anzi…

Gli incontri

Passione con Ariete, Toro, Acquario. Trovate un accordo con la Vergine. Fate un regalo a un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Qualche seccatura pratica e casalinga va messa in conto, ma ora la famiglia è unita, nonostante qualche scatto di nervi e incomprensione, e il lavoro offre nuovi stimoli. Preoccupazioni per una persona cara.

Gli incontri

Insieme all’Ariete vi sentite spensierati. Un Gemelli da tenere… sotto controllo. Ok con Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Armatevi di pazienza, sorriso e volontà di ferro. Nell’ambiente di lavoro, per esempio, dovete imporvi a poco a poco e con gentilezza, ma da subito. E in amore dovete capire presto con chi avete a che fare.

Gli incontri

Non polemizzate con nativi Gemelli e Vergine. Voi piacete a uno Scorpione, e un Sagittario piace a voi.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9