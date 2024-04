Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile

Ariete, progetti in vista

Ariete

Tutto vi risulta eccitante, affascinante e degno di considerazione. Vi verrà voglia di impegnarvi in un’iniziativa di tipo sociale, in un progetto originale, in un lavoro per voi del tutto inedito.

Gli incontri

Un Toro scontento può essere pericoloso… Scorpione e Acquario hanno punti di vista molto interessanti.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

È importante che riusciate a collaborare senza essere competitivi e creando intorno a voi un clima armonioso. Spunti molto validi per chi lavora con le nuove tecnologie, soddisfazioni per gli artisti.

Gli incontri

Riuscirete a far fare ciò che volete alla Vergine, ma non a una Bilancia solo apparentemente malleabile.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Se avete intenzione di rinnovarvi e di cambiare un po’ la vostra vita, dovete fare delle rinunce: studiate bene la situazione, prima di muovervi. Intanto, però, il vostro impegno sta portando dei frutti.

Gli incontri

Attratti da un Ariete, in polemica con Toro e Vergine, incuriositi da una Bilancia e da un Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Non è detto che si tratti di amore, ma intanto provate, abbandonate le paure e non fatevi troppe domande. Gli astri favoriscono i nuovi rapporti, di qualunque tipo siano (amicizia, flirt, amicizia amorosa…).

Gli incontri

A volte il Leone vi risulta sconcertante, ma è solo perché è meno complicato di voi! Ok con Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Vi vengono in mente troppi pensieri negativi e questo non vi fa vivere sereni. Cercate di distogliere la mente, fate sport, dedicatevi a qualcosa che vi piaccia veramente, vi diverta, vi appassioni.

Gli incontri

Non riuscite a capire cosa voglia da voi quel Capricorno. Collaborazione difficile ma proficua con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Sole in Toro e Giove congiunto a Urano, Mercurio e Venere in Ariete: potete risolvere questioni legali, patrimoniali, ereditarie, burocratiche. Ce la farete e, per premiarvi… regalatevi un bel viaggio!

Gli incontri

Ariete e Cancro capiscono le vostre esigenze. Troverete un accordo con Bilancia, Capricorno e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Siate pazienti: le risposte che aspettate non arriveranno subito, ma sicuramente arriveranno. Una bella sorpresa da parte di un familiare, che si rivela più disponibile di quanto avreste immaginato.

Gli incontri

Un Cancro intelligente ma troppo suscettibile. Concordate una linea d’azione comune con la Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

I più giovani capiranno quale strada imboccare, chi è scontento approfondirà le ragioni del suo stato d’animo, chi ha bisogno di staccare un po’ riuscirà a trovare un modo di evadere dalla realtà quotidiana.

Gli incontri

I Gemelli si aspettano un rimprovero? Stupiteli invece con un regalo. Questioni professionali con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

In primo piano gli amici, le nuove conoscenze e l’amore. Chi è solo può fare un incontro emozionante, le coppie possono ritrovarsi dopo un periodo di freddezza. Suggerimento: più fiducia in voi stessi.

Gli incontri

Non è detto che l’Ariete sappia mantenere un segreto, quindi… zitti. Approfondite con Scorpione e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Giove e Urano congiunti nel segno del Toro propongono occasioni fuori del comune su cui riflettere (ma che fareste bene a cogliere), e favoriscono il nascere di progetti, idee innovative, collaborazioni.

Gli incontri

Rapporti complessi con l’Ariete, più facili con i Gemelli, passionali con lo Scorpione e con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Prima di affrontare colloqui importanti, preparatevi non bene, ma benissimo: potete avere successo soltanto se non improvviserete. Amici cari che però vi sfiniscono, perché vanno… motivati e trainati.

Gli incontri

Il Toro vi dà spunti, ispirazione. Lo Scorpione vi tende una mano. Colpiti da un intelligente Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Pesci

Determinati a farvi non solo apprezzare, ma rispettare, diventerete aggressivi con chi proverà a manipolarvi o utilizzerà metodi scorretti per averla vinta su di voi. Amici preziosi, incontri piacevoli.

Gli incontri

Siate sinceri con il Toro e più affettuosi con il Cancro. Diffidate di un Sagittario che si espone troppo…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10