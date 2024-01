Oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio

Scorpione e Capricorno al top

Ariete

Sole in Acquario vi dà nuovo slancio, gli altri pianeti veloci (Mercurio, Venere, Marte) vi suggeriscono di usare questo slancio per affrontare questioni irrisolte, rivedere gli errori... insomma, fare autocritica!

Gli incontri

Con il Toro c’è reciproca attrazione (e stima). Il Leone vi vorrebbe più combattivi. Una Bilancia sexy.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Toro

Bene tutti i lavori che vi costringono a muovervi, avere a che fare con varie persone, magari tenere anche contatti ad alto livello. Le situazioni sentimentali delicate vanno risolte con scelte precise.

Gli incontri

Non fidatevi di un Leone troppo simpatico. Interessati a una Vergine e a un enigmatico Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Gemelli

Non appoggiate per principio o per simpatia chi sta commettendo sbagli o comunque non è all’altezza dei suoi compiti: siate più critici e decisi, senza paura di contestare ciò che non vi convince.

Gli incontri

L’Ariete ha tanta voglia d’amore e di coccole. Una Vergine permalosa, una Bilancia molto critica.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Non avete alcuna voglia di scendere a compromessi, quindi lotterete per ottenere quello che ritenete giusto, e lo farete non soltanto per voi, ma proprio per un senso di equità. E infine, attenzione agli ex…

Gli incontri

Lo Scorpione bada all’estetica e alla forma più di quanto non immaginiate. Ok con Sagittario e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Martedì 23, Venere raggiunge Mercurio e Marte in Capricorno, e questo può farvi sentire un po’ a disagio, frustrati perché non vengono riconosciuti i vostri meriti e il vostro impegno… nemmeno dal partner.

Gli incontri

Inutile polemizzare ora con i Gemelli: rimandate a un altro momento. Innamorati di Bilancia e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Vergine

Avete ritrovato la grinta che vi occorre per dedicarvi con ottimismo e tanta buona volontà a un nuovo lavoro, una nuova attività, forse una nuova relazione. Bravissimi. Continuate così, non fermatevi.

Gli incontri

Il rapporto con l’Ariete inizia male, ma poi ci sarà una sorpresa. Collaborate con Scorpione e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Bilancia

Non siate intransigenti su questioni di poco conto, per esempio in casa, in ufficio o nell’organizzazione del tempo libero con gli amici. Rischiate di apparire dei veri… rompiscatole. Qualcuno dal passato si farà vivo.

Gli incontri

Sopporterete male il nervosismo di un Cancro, mentre con un Capricorno sarete più che tolleranti…

Amore: 7 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Avete un potere di convinzione straordinario, e se saprete utilizzarlo bene potrete ottenere grandi vantaggi nel lavoro e in altri campi. Badate però a non esagerare, a non assumere toni impositivi.

Gli incontri

Vorreste tanto che l’Ariete vi capisse, ma avete molti dubbi. Progetti con Toro, Leone e Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Sagittario

Preoccupati dalla situazione finanziaria vostra e dei vostri cari (specialmente dei figli), quasi per reazione tendete a spendere troppo, a fare acquisti sbagliati o superflui. Cercate amicizie da coltivare.

Gli incontri

Attratti da un Toro sexy e da una Bilancia intelligente. Lo Scorpione vi resiste, provoca, polemizza…

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Attivi e propositivi, con uno sguardo al futuro ma perfettamente padroni del presente, acuti nell’individuare e sfruttare tutte le buone occasioni così come nell’evitare i trabocchetti e i falsi amici.

Gli incontri

Divertitevi con un Ariete. Non sono indifferenti al vostro fascino Gemelli, Cancro, Sagittario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Se qualcuno cerca di danneggiarvi è perché pensa di aver ricevuto un torto da voi: cercate un confronto, ma assumetevi comunque le vostre responsabilità. In casa, una persona da sostenere moralmente.

Gli incontri

Siate più teneri con Toro e Bilancia, più decisi con una Vergine, più critici con un altro Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Pesci

Ottimo equilibrio tra dovere e piacere, realtà e desideri, impulsività e prudenza. Nel lavoro siete stimati, gli amici vi considerano un punto di riferimento. Ma in amore… siete un po’ troppo arrendevoli.

Gli incontri

Non sottovalutate la suscettibilità di Toro e Leone. Chiarite con una Bilancia. Sorprendete un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10