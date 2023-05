Oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio

Non dite bugie per paura di non venir capiti o di creare problemi: ora pagano la sincerità, la lealtà, la chiarezza. Bene i commerci, le compravendite di immobili, gli investimenti in oggetti preziosi.

Gli incontri

Momenti straordinari con Ariete e Leone. Incuriositi da uno Scorpione. Progetti con Acquario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9