Oroscopo della settimana dal 20 al 27 luglio

Giornate positive per il Leone

Ariete

Vi annoierete facilmente e cercherete nuovi stimoli, però una certa mancanza di prudenza (e discernimento) vi porta a fidarvi di persone sbagliate, a fare cose poco sensate. Ma l’umore è davvero ottimo.

Gli incontri

Il Toro dà giudizi frettolosi e dettati da motivazioni personali, non ascoltatelo. Ok con Leone e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Avete bisogno di appoggiarvi a qualcuno più obiettivo di voi: ora i pianeti in Leone vi fanno vedere tutto sotto una luce falsata e tenderete ad attribuire alle persone intenzioni che proprio non hanno.

Gli incontri

Attenti a come trattate i Gemelli e gli Scorpioni. Un bel momento con una Bilancia interessante.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Mentre prenderete nuovi contatti con chi si rivelerà professionalmente utilissimo o sentimentalmente stuzzicante… c’è il rischio che roviniate rapporti di lunga data per motivi futili. Controllatevi!

Gli incontri

Un Cancro vi guarda con ammirazione, una Vergine sollecita la vostra opinione ma poi fa a modo suo.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

La parola d’ordine deve essere, almeno fino al 24, relax. Dopo, con Mercurio in Vergine, potrete tornare a dedicarvi al lavoro, a rispettare impegni e doveri. Una volta che avrete recuperato energie, però.

Gli incontri

Se quella Bilancia non vi convince del tutto, date retta all’intuito. Un Sagittario pieno di idee.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

È una settimana molto promettente, per cui vi conviene spingere l’acceleratore sul lavoro, sui vostri progetti, su quello che può aprirvi un luminoso futuro… al divertimento e alle vacanze penserete poi.

Gli incontri

Collaborazione con il Toro, scambio di idee proficuo con il Cancro, momenti teneri con Bilancia e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Non avete voglia di discutere, eppure sembra che non possiate farne a meno, perché le persone intorno a voi si comportano in un modo che vi risulta insopportabile. Ma non potreste essere un po’ più tolleranti?

Gli incontri

Un discorso da approfondire con l’Ariete. Segnali di distensione col Toro e di tensione col Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

L’ingresso del Sole in Leone rende tutto apparentemente più facile: vi permette di prendervi una rivincita su chi non vi apprezza o ha parlato male di voi, rafforza i legami sia d’amore sia d’amicizia.

Gli incontri

Pensate che la Vergine sappia sempre ciò che vuole? Non è così. Divertimenti con Capricorno e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Lasciate da parte l’orgoglio e chiedete scusa a chi amate. Avere un atteggiamento più morbido e dire “ho sbagliato, mi dispiace” vi aprirà molte porte, anche a livello professionale. Figli troppo impulsivi.

Gli incontri

Momenti spensierati con Ariete, Cancro, Bilancia. Il Leone vuole… i vostri complimenti.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Forse ci state pensando già da un po’, ma adesso il proposito si delinea più chiaro: c’è qualcosa nella vostra vita che volete cambiare, e dovete capire come farlo. Marte in Gemelli: prudenza in tutto.

Gli incontri

Ritorna dal passato un Toro, irrompe un Gemelli, vi corteggia una Bilancia, vi fa penare un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Capricorno

Non è un grande momento dal punto di vista astrologico, ma dato che neppure ci sono pianeti contrari (a parte il Sole fino al 22) potete approfittarne per dedicarvi agli hobby, riposare, sognare…

Gli incontri

Cercare di capire il Cancro è inutile: ascoltatelo e basta. Momenti piacevoli con Leone, Vergine e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Andate in vacanza! Con il corpo, ma soprattutto con la mente: allontanatevi dai problemi, distraetevi, godete di tutto quanto è bello, giocate, ballate. E se capiterà per caso un affare… concludetelo subito.

Gli incontri

Un Ariete e un Toro saranno stupiti (favorevolmente) dal vostro senso pratico. Amore con Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Dovete impegnarvi più che mai per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi, dato che la concorrenza è agguerrita (se non proprio spietata). Ma siete determinati, e poi… gli amici vi tengono allegri.

Gli incontri

Stipulate una tregua con il Toro e un patto di alleanza con i Gemelli. Interessati a Cancro e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9