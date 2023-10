Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre

Cancro amabile, Capricorno ok

Ariete

Fino al 22 siete stanchi, troppo nervosi, prepotenti nelle discussioni, e poco capaci di gestire i rapporti con le persone di potere. Ma da lunedì Sole e Mercurio vi lasciano in pace e… tutt’altra vita!

Gli incontri

Piccola delusione da un Toro. Pensieri sexy su una Vergine. Un Capricorno non dice tutta la verità.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Toro

Un paio di persone che lavorano contro di voi (una nella sfera privata, l’altra sul lavoro), e l’umore diventa grigio. Senza drammatizzare, cercate però di prevenire le mosse di questi “simpaticoni”.

Gli incontri

Vi sentite capiti dal Cancro e dal Capricorno. Non cercate di forzare la mano a un Acquario indeciso.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Gemelli

Puntate sui dettagli, analizzate le situazioni fino al pun- to che non abbiano per voi alcun segreto. Vi muovete in un ambito lavorativo competitivo, è necessario che siate più preparati e bravi degli altri.

Gli incontri

Il Cancro vi irrita, la Vergine vi annoia e il Sagittario vi sfinisce. Bene con Ariete, Leone e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Prima Mercurio (il 22) e poi il Sole (il 23) si spostano nel segno amico dello Scorpione, rendendovi subito più attivi, pratici, risoluti, abili negli affari e anche amabili. Nuovi e interessanti rapporti.

Gli incontri

Andrete d’accordo praticamente con tutti, ma per l’amore sono in pole position Leone, Scorpione e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Leone

Se contestano il vostro operato, invece di reagire con foga dovete restare calmi e smontare le critiche dimostrando, punto per punto, che sono ingiuste. Con i figli, invece, vince soltanto la dolcezza.

Gli incontri

Siate più affettuosi con l’Ariete. Fidatevi delle idee di una Vergine. Non dite bugie a un Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Più socievoli del solito, più interessati a opinioni e stili di vita che non sono i vostri. Nel lavoro sarete serissimi, profondi e inattaccabili. Nel tempo libero, vi divertirete come dei ragazzini scapestrati!

Gli incontri

Attenti a non urtare la suscettibilità di un Toro, che ora è molto permaloso. Viaggi con un Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Correzioni da apportare, convinzioni da rivedere. È il momento delle verifiche: non mancate di farle, e siate pronti a tornare sui vostri passi (l’orgoglio è un pessimo consigliere!). Grande senso pratico.

Gli incontri

Divertimenti con Gemelli e Leone. La Vergine ha bisogno di quotidianità: cercatela e siate più presenti.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Sempre più attivi e sempre più intraprendenti. Molto favorite le attività artistiche, la scrittura e le comuni- cazioni. Capite gli altri e vi fate capire. E non solo: vi fate apprezzare e amare. Non male, no?

Gli incontri

Bene con Toro, Vergine e Bilancia. Progetti con Sagittario. La lontananza giova al rapporto con un Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Sagittario

Vi sentite come in attesa. Di cosa? Non sapreste dirlo. Il partner stenta a capirlo, pensa che siate pigri e vi stiate allontanando. Non è così, ma certo... stare un po’ da soli vi farebbe proprio bene.

Gli incontri

Non insistete con un Ariete. Fate un regalo a un Toro. Sorprendete un Cancro. Non discutete con i Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Siete forse i soli che vedano chiaro in una situazione ingarbugliata, quindi perché non sforzarvi di convincere gli altri a seguire le vostre idee e la vostra strategia? Benissimo anche i nuovi progetti.

Gli incontri

Ottima intesa con Cancro, Vergine e Scorpione. Viaggiate con il Sagittario. Incuriositi da un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Non siate mai avventati, perché non è il momento di dar retta all’intuito, di investire denaro o di fidarvi delle persone che vi affascinano. Curate la forma fisica, riposate, leggete e godetevi la famiglia.

Gli incontri

Colpiti (positivamente) dall’ironia di Cancro e Scorpione. Un Sagittario attraente. Ok con altri Acquari.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Pesci

Evviva! L’ingresso di Mercurio e Sole in Scorpione e il bel trigono fra Mercurio e Saturno parlano di ottimismo, carica, fiuto, consapevolezza di ciò che siete e degli obiettivi che volete perseguire.

Gli incontri

Ariete e Gemelli: passione. La compagnia della Bilancia e del Capricorno vi risulta piacevolissima.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9