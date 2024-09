Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre

Nuove amicizie per la Vergine

Ariete

Dovete occuparvi di altre persone, più che di voi stessi. In particolare di chi ha più anni di voi (genitori, nonni) oppure meno (figli, fratelli e sorelle minori). Un ritardo inspiegabile: sollecitate.

Gli incontri

Il Toro vi capisce, un Cancro molto sensibile si sente capito da voi. Lo Scorpione invece è… un rebus.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

È importante che vi facciate valere ma, allo stesso tempo, che non vi mettiate troppo in mostra suscitando invidie e opposizioni. Limitatevi a dimostrare quanto siete capaci, scrupolosi, affidabili.

Gli incontri

Non dovete pretendere troppo da un Gemelli. Collaborate con la Vergine. Spensierati insieme ai Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Una bella settimana, che per molti segnerà l’inizio di qualcosa di nuovo (un lavoro, un trasloco, un amore, un’attività sportiva o anche semplicemente un hobby). Acquisti per la casa, amici affettuosi.

Gli incontri

Un Leone è interessato a voi… e a voi non dispiace. Alleatevi alla Vergine e concertate un piano insieme.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Guardatevi le spalle, state attenti a non pestare i piedi a nessuno, rimandate le decisioni che non sono urgenti. Sole e Mercurio entrano in Bilancia: voglia di eccitazione, avventure, amori complicati…

Gli incontri

Una Bilancia sembra persa dietro a voi: crederci o no? Delusi da un Sagittario. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Non fate vedere quanto certi atteggiamenti vi irritino o certi rifiuti vi facciano male. Mostratevi sempre sereni e soddisfatti, come se nulla vi toccasse. L’amore può nascere quando meno ve l’aspettate.

Gli incontri

L’Ariete forse non vi capisce, ma si diverte molto con voi (e voi con lui/lei). Siate leali con un Toro.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Vergine

Lucidi, attivi, convincenti. Portate dalla vostra parte chiunque, perché sapete illustrare e difendere le vostre idee con grande logica e determinazione. Avervi come alleati o amici adesso è una fortuna!

Gli incontri

Quel Capricorno è… implacabile. Possibile un colpo di fulmine per un nativo Bilancia, Acquario o Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Bilancia

Se terrete a bada quel nervosismo che vi spingerebbe a reagire in modo impulsivo e aggressivo a critiche e contrarietà (Marte in Cancro), tutto andrà non bene, ma benissimo: occasioni, incontri, amore…

Gli incontri

Rapporto complicato ma eccitante con l’Ariete. Un Leone è incuriosito da voi. Un Pesci indisponente.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Progetti da rivedere e poi cominciare a proporre, collaborazioni che possono premiarvi in termini di carriera se non di denaro… insomma, è il momento di seminare, in vista di un futuro più gratificante.

Gli incontri

Per Toro e Cancro siete irresistibili, mentre la Vergine è molto critica nei confronti delle vostre idee.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Vi sentite più leggeri e ottimisti, più aperti verso gli altri. In particolare diventerà vostro amico Mercurio (da venerdì 26), che favorisce gli incontri, vi rende simpatici, vi spinge verso le novità.

Gli incontri

Innervositi dall’Ariete, coinvolti da un Toro, colpiti da una Bilancia. Un Acquario da conquistare.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Avete trascurato due cose: la salute e il partner. Adesso, anche se avete ancora problemi pratici e professionali da risolvere, potete (e dovete) trovare spazio anche per curare la forma fisica e l’amore.

Gli incontri

La disponibilità e la sincerità di un Toro vi piacciono moltissimo. Con la Bilancia c’è un po’ di tensione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Quel che conta è essere chiari, esporre con calma ciò che pensate, le vostre ragioni, le perplessità, le critiche. Non abbiate timore, non rimandate. È l’unico modo per farvi stimare ed evitare malintesi.

Gli incontri

Relazioni facili e felici con Gemelli e Bilancia. I comportamenti di un Pesci ve lo fanno apprezzare.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Con Sole e Mercurio che si spostano in Bilancia (il primo il 22 e la seconda il 26), e Venere che entra in Scorpione (il 23), tutto migliora e, di conseguenza, vi sentite più allegri, fiduciosi, propositivi.

Gli incontri

L’Ariete… non vi approva. Voglia di stabilità con un Gemelli. Passione con Scorpione e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9