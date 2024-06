Oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno

Che periodo super per i Pesci!

Ariete

Con tre pianeti in Cancro, da una parte il passato vi fornirà una solidità e un’esperienza che sono davvero preziose, dall’altra vi ostacolerà (nelle vesti di qualcuno che si sente in credito con voi…).

Gli incontri

Quando il Cancro ha deciso una cosa… solo voi potete fargli cambiare idea. Bei rapporti con Leone e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

In primo piano la carriera. Non vi risparmierete, farete qualunque cosa in vostro potere affinché i vostri progetti siano approvati, il vostro ruolo assuma ancora più importanza, e… i compensi aumentino!

Gli incontri

Gemelli e Scorpione non sono contenti di voi, perché? Non approfittate troppo di un Acquario disponibile.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Gemelli

Nonostante avversari che lavorano nell’ombra (e di cui non vi accorgete perché siete concentrati sui vostri obiettivi), andrete avanti come treni, concluderete affari, stabilirete contatti preziosi.

Gli incontri

Alleatevi a una Bilancia e a uno Scorpione, insieme otterrete quello che vi sta a cuore. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Giornate splendide per l’amore e i rapporti affettivi in genere. Chi ha problemi in famiglia appianerà tutto con un dialogo aperto, sincero, in cui si metterà in discussione e capirà le ragioni dell’altro.

Gli incontri

Se dovete criticare un Toro, fatelo senza mezzi termini e in un risolutivo faccia a faccia. Bene con Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Un passo dopo l’altro, e guardando in ogni direzione. Così dovete procedere adesso, con cautela, evitando rischi, tenendo conto di tutto, non entrando in urto con nessuno. Stimolanti i nuovi incontri.

Gli incontri

Cercate di capire cosa passa veramente per la testa di quel Gemelli. Affari con la Vergine e coi Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

“Per aspera ad astra”: attraverso le difficoltà fino alle stelle. Tirerete fuori le unghie, saprete combattere. I pianeti veloci vi sono tutti amici, e parlano di riuscita sia nel lavoro sia in amore.

Gli incontri

Il vostro giudizio su un Gemelli si sta ammorbidendo, vero? Divertimenti con Cancro e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Se avete impostato bene il lavoro, ora dovete semplicemente seguire la tabella di marcia. Non è il caso di prendere iniziative, rischiare, pretendere. Siate solo molto precisi e puntuali. Amore sereno.

Gli incontri

Passione con l’Ariete, momenti di tensione con la Vergine, grande stima per un Capricorno e un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Scorpione

Settimana importante, perché godrete di uno stato d’animo positivo, farete incontri felici, vi divertirete con amici vecchi e nuovi, e nel lavoro sarete capaci di proporre le vostre idee nel modo giusto.

Gli incontri

Il Cancro vi sfinisce, con le sue contorsioni mentali. Molto bene con Vergine, Sagittario e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Marte (in Toro) e la triade Sole-Mercurio-Venere in Cancro vi aiutano a vedere più chiaro e a capire quindi come muovervi, di chi fidarvi, quale atteggiamento assumere. Casa: va ristrutturata o abbellita.

Gli incontri

Interessati a un Toro, corteggiati da un Gemelli, pieni di dubbi su un Capricorno (che non capite).

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Progressi in tutto, tanto a livello personale quanto sul piano professionale. Chi segue delle cure ne vedrà i risultati, e chi fatica a stare a dieta sarà ricompensato dall’ago della bilancia che scende…

Gli incontri

Se vi interessa un Cancro, cercate di incuriosirlo. Un progetto professionale insieme a un nativo Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Questioni da discutere. Non dovete arrendervi né accettare dei diktat pensando che davvero non ci sia margine di trattativa: il margine c’è, quindi insistete. Colloqui di lavoro per chi cerca un impiego.

Gli incontri

Potete chiedere un favore ai Gemelli e al Sagittario. C’è qualcosa che lo Scorpione non vi dice: indagate.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Intuito formidabile, che dovete assolutamente seguire, e occasioni in tutti i campi: lavoro, amore, investimenti, incontri. In famiglia, cercate di far accettare le vostre decisioni, perché sono giuste.

Gli incontri

Nel Cancro troverete un amico e un alleato. Grande affinità col Capricorno: fate un viaggio insieme!

Amore: 10 - Lavoro: 8 - Salute: 9