Oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio

Bilancia e Gemelli, al lavoro!

Ariete

Creativi e un po’ accentratori, ogni tanto vi assenterete con la mente e col cuore, persi dietro a sogni che conoscete solo voi, e che è facile siano… sogni d’amore. Sì allo sport. Controllatevi a tavola.

Gli incontri

Un altro Ariete e un Leone rapiti a voi. Toro e Bilancia, invece, osservano critici ogni vostra mossa.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Tre pianeti in Leone aumentano il desiderio fisico, la passionalità e la gelosia, ma vi rendono anche preda di improvvisi malumori e provocano ritardi e seccature magari non gravi, ma davvero fastidiosi.

Gli incontri

Un Leone indisponente, che però vi attira. Le risposte che aspettate da una Vergine tardano ad arrivare.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Bisogna prendere tutto con maggior leggerezza, e in particolare sarà bene non dare troppa importanza a quello che dicono (e fanno) il partner, i fratelli e i parenti acquisiti. Nel lavoro, viva l’ambizione.

Gli incontri

L’Ariete vi sorprende, la Vergine vi innervosisce, la Bilancia vi fa sorridere, il Sagittario… vi piace.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Cercate di divertirvi, di dedicare più tempo a chi amate, di coltivare le vostre passioni. È il momento giusto per andare in vacanza oppure… mandare via la famiglia e restare da soli, felicemente liberi.

Gli incontri

Dovete pretendere di più dal Toro, di meno dalla Vergine. Ascoltate i progetti di un Acquario estroso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Leone

Se volete davvero una cosa, dovete insistere fino ad ottenerla. Ora non vi ferma nessuno, siete sicuri di voi, motivati, e anche affascinanti. Lavoro: una persona più grande può darvi ottimi consigli.

Gli incontri

Attenti alla suscettibilità dei Gemelli, alla superficialità della Bilancia, alle esagerazioni dei Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Vergine

Chi ha avuto dei problemi personali si sentirà rinascere, stimolato dalle belle situazioni che si troverà a vivere e dalle persone interessanti che incontrerà adesso. Attenti ai pettegoli, vi procurano guai.

Gli incontri

Non chiedete l’opinione di un Ariete, vi influenzerebbe e sbagliereste. Un Capricorno è pazzo di voi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Settimana produttiva, qualunque siano i vostri propositi e la vostra attività. Belle le riunioni con gli amici davanti a piatti sfiziosi… e a tavola potrete anche fare progetti oppure concludere affari.

Gli incontri

Con lo Scorpione potete permettervi qualche scorrettezza, con Toro, Cancro e Pesci assolutamente no.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

La volontà non vi manca, ma capire cosa sia giusto non vi verrà naturale, quindi sarà bene procedere sempre con molta cautela, analizzando ogni dettaglio prima di prendere decisioni. Incontri eccitanti.

Gli incontri

Un Ariete vi dà filo da torcere: è troppo impegnato o se ne infischia di voi? Bene con Vergine e Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Avete un intuito formidabile, quindi perché non seguirlo? Anche contro il parere di tutti, anche a costo di fare scelte che agli altri appariranno bizzarre e non condivisibili. Chi è solo può innamorarsi…

Gli incontri

Un Cancro troppo riflessivo vi rende nervosi, un Leone troppo possessivo vi spaventa. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Non sopporterete di essere secondi a nessuno, quindi vi impegnerete per emergere. Con quali mezzi? Be’, diciamo a verità: a volte non proprio ortodossi. Ma saprete anche essere generosi con chi lo merita.

Gli incontri

Un Leone pieno di slanci, uno Scorpione imprevedibile e interessante, un Pesci dolce e sognante.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Avvertite un sottile disagio che cercherete di nascondere anche a voi stessi, e che invece è la spia del bisogno fortissimo, che avete adesso, di partire, distrarvi, riposarvi. Insomma: dovete staccare!

Gli incontri

Un Toro vi fa credere di essere sulla vostra lunghezza d’onda, ma non è così. Un Pesci con le idee chiare.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Vi troverete a dover fronteggiare persone piene di pretese, forse anche prepotenti e poco gentili. Siate educati ma fermi: non dovete permettere a nessuno di trattarvi male. Vacanze tranquille, rilassanti.

Gli incontri

Collaborate con Cancro e Vergine, concludete un accordo con lo Scorpione, divertitevi con un Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9