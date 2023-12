Oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre

Acquario e Pesci: l’amore vola!

Ariete

Settimana da trascorrere in spensieratezza, accantonando i problemi e dimenticando i torti e le ragioni. Divertitevi, state con la famiglia e gli amici, tornate bambini con i giochi tipici del Natale.

Gli incontri

Chiacchierate piacevoli con Toro e Vergine. Una sorpresa dal Leone, una conferma da Bilancia e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Anche se è un momento in cui il lavoro sembra fermo, ci sarà una notizia, un’occasione, qualcosa che vi darà modo (se lo vorrete) di fare un passo avanti. Venere crea attriti col partner: siate più dolci!

Gli incontri

Forse il Cancro pretende da voi qualcosa che non potete dargli (o darle). Grande attrazione per l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

È vero, siete circondati da persone che non vi capiscono e vi criticano. Ma voi dovete dare prova di saggezza e generosità: mostratevi tolleranti, anzi, affettuosi. Vedrete che sarete corrisposti.

Gli incontri

La Vergine dice cose giuste, le argomentazioni del Cancro fanno invece acqua da tutte le parti…

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Riscoprirete il valore e la bellezza dell’intimità, preferendo quindi incontri a due, tre, massimo quattro persone ai festeggiamenti affollati. Venere vi rende sospettosi in amore, ma anche… passionali.

Gli incontri

Con la Bilancia potete vivere momenti indimenticabili. Stuzzicati da uno Scorpione, esasperati da un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Bravi a uscire da situazioni ingarbugliate, a trovare soluzioni ai problemi logistici, a organizzare. Siete molto affascinanti e convincenti, lo sapete e ne approfittate… anche a livello sentimentale.

Gli incontri

Il Cancro ha bisogno di tempo per decidere e voi vi spazientite un po’. Ok con Sagittario e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Dalle stelle ancora un invito a non stancarvi, a trattare bene il vostro corpo e… la vostra mente. Fate solo ciò che vi piace, non vi stressa e vi rende sereni. Non cercate come sempre di accontentare tutti!

Gli incontri

L’Ariete vi ascolta e vi capisce, e così i nativi del vostro segno. Tensioni con Sagittario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Splendida settimana, in cui riuscirete a mettere dentro tutto: avrete tempo per la famiglia, gli amici, l’amore, i progetti lavorativi, i divertimenti. Belli anche i viaggi e le attività di tipo artistico.

Gli incontri

Lo Scorpione va assecondato, il Sagittario convinto con la dolcezza, il Capricorno preso in contropiede…

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Tutto procede per il meglio, e quasi vi stupite di sentirvi così allegri, di trovare motivi di piacere in qualunque piccola cosa e di vedere il lato positivo di tutte le persone con cui entrate in contatto.

Gli incontri

Rapporto solido con Toro e Capricorno, divertimenti con la Vergine, progetti con Sagittario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Sagittario

Mercurio e Marte in Sagittario verranno raggiunti il 29 da Venere: avete energie da vendere, ma… va bene essere socievoli, radunare amici e parenti per le festività, ma non esagerate, non stancatevi troppo.

Gli incontri

Interessati a un sensuale Cancro, corteggiati da un intelligente Capricorno e da un supersexy Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Capricorno

Giornate all’apparenza tranquille. Dall’esterno nessuno può immaginare quanti desideri e propositi vi agitino. Bene, partirete all’attacco dopo il 14 gennaio, con Mercurio nel segno. Per ora, rilassatevi!

Gli incontri

Coinvolgete l’Ariete in un progetto. Passione con il Leone. L’Acquario corteggia voi o voi corteggiate lui?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Giornate piene di… tutto quello che volete. Il lavoro presenta magnifiche opportunità, ci saranno incontri pieni di magia per chi è solo, i rapporti con amici e familiari saranno distesi e affettuosissimi.

Gli incontri

Da Ariete, Gemelli e Cancro vi sentirete apprezzati, dalla Bilancia e dallo Scorpione vi sentirete amati.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Pesci

Avete bisogno di recuperare energie, ma non è dandovi all’ozio che riuscirete a farlo: state con le persone che vi vogliono bene e dedicatevi a qualcosa di diverso dal solito che vi dia carica, entusiasmo.

Gli incontri

Ok con Toro, Bilancia, Capricorno. Se l’Acquario vi parla di una sua idea… non affrettatevi a criticarla.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8