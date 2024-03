Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo

Giornate splendide per i Pesci

Ariete

È una settimana tranquilla in cui portare a termine quello che si è già iniziato, rivedere vecchi amici, dedicarsi per quanto possibile a rendere più bella e accogliente la propria casa. Affari: siate molto cauti.

Gli incontri

Ascoltate le lamentele di un Cancro, i consigli di un Leone e di una Vergine, le parole dolci di un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Toro

Non sempre quello che è verosimile è anche veritiero: sappiate distinguere, non lasciatevi fuorviare dalla simpatia (o dalla stima) che provate per certe persone. Un figlio desidera più libertà: perché no?

Gli incontri

Se un Gemelli si comporta in modo meschino, non è il caso che scendiate al suo livello. Un Leone attraente.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Niente si fa con l’ansia e la fretta. Cercate di rilassarvi il più possibile, non prendete decisioni importanti, non fidatevi delle promesse e… preparatevi: dovete pianificare e programmare, più che agire.

Gli incontri

Stimoli intellettuali da un Cancro. La Bilancia parla per il vostro bene. L’Acquario è scontento di voi.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 7

Cancro

Sole e Mercurio in Ariete vi danno carica, vi spingono a guardare avanti e a non farvi spaventare dalle difficoltà. È il caso di giocare in attacco, non in difesa… e non solo nel lavoro, anche in amore.

Gli incontri

Se siete in trattative con una Vergine, giungete a un accordo adesso. Bene con Scorpione e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

In casa ci sono tensioni da superare con un dialogo aperto, sincero. In ufficio, invece, finalmente qualcuno si dimostra vostro alleato e non vostro avversario. Ma aspettate prima di abbassare la guardia.

Gli incontri

La Bilancia è capace di coinvolgervi… in quasi qualunque progetto. Divertimenti con Sagittario e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Tutto va fatto con attenzione estrema, con scrupolo, badando ai dettagli. Non abbiate paura di sembrare pedanti, rompiscatole, e nemmeno di rivolgervi a più consulenti (o esperti). Partner un po’ egoista.

Gli incontri

Controllate sempre le dichiarazioni dei Gemelli. Bella intesa con lo Scorpione. Discussioni con i Pesci.

Amore: 7 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Esistono dei princìpi, dei valori. Voi magari li conoscete (e rispettate) ma altri no. Non siate tolleranti. Ci sono situazioni in cui troppa comprensione porta soltanto guai. Una telefonata… eccitante.

Gli incontri

Non riuscite a capire i veri sentimenti di un Toro. Cercate di non irritare lo Scorpione, reagirebbe male.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Scorpione

Ancora una settimana… in altalena. D’altra parte, voi ai cambiamenti di umore e ai rovesci di fortuna siete abituati da sempre. Però è una settimana positiva, da affrontare con slancio, grinta e fiducia.

Gli incontri

Vi troverete a rimpiangere spesso un Ariete. Fate il primo passo verso un Cancro. Chiarite con un Leone.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Normale che certe critiche e certe chiusure vi dispiacciano, ma una domanda sulle cause e sulle vostre responsabilità sarebbe bene ve la faceste. Un consiglio: uscite di più e frequentate gente nuova!

Gli incontri

Il Cancro ha bisogno di maggiori attenzioni. Quell’Acquario ha in mente qualcosa che ancora non capite…

Amore: 7 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Sogni a occhi aperti e una voglia di romanticismo, dolcezza e delicatezza… che forse nessuno può capire. Sono giornate positive per gli artisti e per tutti quelli che apprezzano e sanno godere dell’arte.

Gli incontri

Collaborazione proficua con l’Ariete. Inutile provare a far cambiare idea al Toro. Uno Scorpione sexy.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Potete fare molto ma organizzandovi bene e distribuendo le energie in modo da non stancarvi eccessivamente. Nel lavoro, invece, è importante che non diate agli interlocutori l’idea di aver bisogno di denaro.

Gli incontri

I complimenti fatti a uno Scorpione non sono mai troppi, se volete conquistarlo. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Tutto è possibile, anche che, dopo aver perso le speranze, incontriate qualcuno che vi fa battere forte il cuore e galoppare la fantasia. Nel lavoro siete efficienti, precisi, stimati. Che volere di più?

Gli incontri

Toro, Gemelli e Bilancia sono curiosi di voi. Non contate troppo sul senso dell’umorismo del Sagittario…

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10