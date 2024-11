Oroscopo della settimana dal 23 al 29 novembre

Ottima forma per la Bilancia

Ariete

Dovete essere pronti ai cambiamenti, ad accoglierli con spirito positivo e voglia di mettervi alla prova. Anche a livello privato potrebbe esserci qualcosa di nuovo… magari solo un pensiero, un desiderio.

Gli incontri

Un altro Ariete vuole conquistarvi. Siate più decisi con un Toro. Collaborate con Gemelli e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Non dovete avere paura di nulla, ma nemmeno partire… lancia in resta. Aggirate gli ostacoli, usate strategie. L’amore è bello, prezioso, vi dà forza e vi fa sentire al sicuro. I figli sono un po’ problematici.

Gli incontri

Siate sinceri con il Cancro e il Capricorno. Una Vergine vi osserva, pronta a criticare ogni vostra mossa.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

I vostri malesseri potrebbero dipendere dallo stress. Imparate a rilassarvi, cambiate ritmi, allontanate chi vi crea problemi. Marte favorisce gli incontri di ogni tipo: dovete conoscere gente nuova.

Gli incontri

Un Cancro vi appoggia, un Leone vi critica, una Vergine rivede il giudizio che aveva su di voi.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Cancro

Fermatevi un attimo e stabilite le priorità. Non potete fare tutto e farlo subito, qualcosa va rimandato. Nei lavori dipendenti vi mostrerete precisi e affidabili, e vi guadagnerete la stima dei capi.

Gli incontri

Una Bilancia non vi convince del tutto, uno Scorpione, invece, vi convince anche troppo… sarà amore?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Sole, Mercurio, Marte: tutti dalla vostra parte! Vi muoverete con efficacia, saprete dare agli amici i consigli giusti e potrete anche, volendo, recuperare un rapporto in crisi. Una spesa imprevista.

Gli incontri

Affascinati dall’Ariete, incuriositi da un Cancro. Scegliete come collaboratori Sagittari e Acquari.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Settimana da affrontare ricorrendo a tutte le armi del vostro segno: buonsenso, prudenza, autocontrollo, diffidenza, disciplina. Per il momento, dovete limitarvi ad analizzare tutto… e non firmare nulla.

Gli incontri

Trattate con un Cancro. Divertitevi con un Leone. Parlate con lo Scorpione: vi vengono idee interessanti.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Vi sentite in forma, pronti a sfidare il mondo. Bene gli affari, le compravendite e gli investimenti, ma non effettuati d’impulso: agite dopo aver riflettuto bene. Sì alle cure di bellezza e agli sport.

Gli incontri

Scoprirete il punto debole dell’Ariete… e ne approfitterete. Affascinati da un Acquario. Un Pesci bizzarro.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Scorpione

Intelligenti, nel senso che “intelligerete” (cioè capirete) tutto e tutti. Avete anche un grande intuito e tanta voglia di fare, dunque non accontentatevi, in nessun campo, ma buttatevi in nuove imprese.

Gli incontri

Gemelli e Leone vi corteggiano, Bilancia, Sagittario e Acquario vi guardano interessati ma vi temono.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Occasioni fortunate, coincidenze che vi stupiscono e che dovete prendere come stimoli ad agire. È il momento di buttarvi, avere fiducia in voi stessi, accettare anche sfide… impossibili. Splendidi gli incontri.

Gli incontri

Siate più affettuosi con il Toro. Date ragione a una Vergine, perché… ce l’ha. Ok con Bilancia e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Capricorno

Mentre Venere (in Capricorno e in sestile a Saturno) è superpositiva per l’amore, nel lavoro dovete guardarvi le spalle, capire chi vi è ostile, chi vi intralcia fingendosi amico… e giocare d’astuzia.

Gli incontri

Progetti con l’Ariete. Un Gemelli ambiguo. Non confidatevi con il Leone. Ok con Sagittario e Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Mentre Venere (in Capricorno e in sestile a Saturno) è superpositiva per l’amore, nel lavoro dovete guardarvi le spalle, capire chi vi è ostile, chi vi intralcia fingendosi amico… e giocare d’astuzia.

Gli incontri

Momenti romantici con i Gemelli. Sostenete il Leone in una sua richiesta. Ascoltate un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 7

Pesci

Ovunque vi giriate vedete… seccature. Ma potete affrontarle, e dove non riuscirete con la ragione interverranno il vostro charme e la vostra simpatia. Gli amici sono adorabili, i divertimenti non mancano.

Gli incontri

Un Ariete creativo con cui collaborare. Chiarite con i Gemelli. Ok con Scorpione e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9