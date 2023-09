Oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre

Leone e Vergine alla carica!

Ariete

L’umore è… tempestoso. Sole e Marte in opposizione vi agitano, vi fanno scattare anche per delle minime contrarietà, vi mettono in contrasto col mondo intero. Però avete fascino. E intuito. Non è poco, no?

Gli incontri

Se a quel Cancro non va bene nulla, arrendetevi! Lo Scorpione non vuole essere capito, ma solo… adorato.

Amore: 7 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

Se qualcosa (o qualcuno) non vi convince, operate subito un cambiamento (o un allontanamento). E fatelo senza dare spiegazioni, perché ora discutere vi porterebbe solo a litigare, e proprio non è il caso.

Gli incontri

Certe volte il Capricorno è un rebus, e questa è una di quelle volte. Alleatevi con Sagittario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Avete bisogno di credere che nulla accada per caso, in modo da dare una spiegazione a eventi e coincidenze che altrimenti vi risultano troppo…inquietanti. Lavoro: approfondite, e attenti ai concorrenti.

Gli incontri

La Vergine ha bisogno del vostro appoggio, e a voi conviene darglielo. Bel rapporto con i nativi Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Niente è facile, ma non dovete mollare perché siete ambiziosi e bisogna che pensiate alla carriera, a fare passi avanti. Saturno e Giove sono sempre favorevoli, quindi… i contrattempi sono solo contingenti.

Gli incontri

Cercate di capire perché quel Gemelli sia sul piede di guerra. Controllate le affermazioni della Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Non perdete tempo in polemiche, non fatevi influenzare, non rivelate i vostri progetti. Vi muoverete più agilmente verso gli obiettivi che vi siete prefissi senza il brusio di rivali e “consiglieri”…

Gli incontri

Tanti i segni con cui potete passare momenti indimenticabili: Toro, Gemelli, Vergine, Bilancia, Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Cercate di entrare in contatto con persone in gamba, che hanno il potere, volendo, di realizzare i vostri progetti. Saltate gli intermediari, mirate ai “capi”: loro vi ascolteranno e vi aiuteranno. Ps. Dieta!

Gli incontri

Se quell’Ariete è incapace di mediare, fatelo voi per lui (o lei). Molto interessati a Toro e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Sono giorni importanti, in cui è favorito l’inizio di qualcosa (un lavoro? un corso di studi? una convivenza? un nuovo amore?), e in cui potete chiarire un antipatico malinteso con un parente acquisito.

Gli incontri

Trovate il Cancro troppo “appiccicoso”, lo Scorpione troppo critico. Bene con Sagittario e Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Vi sentite stanchi, vorreste starvene a casa a leggere, ascoltare musica, vedere la tv. Se potete, fate un viaggio rilassante, cambiate aria: ritroverete energie e motivazioni. In amore, vince la dolcezza.

Gli incontri

Siate tolleranti col Toro, fate un complimento ai Gemelli, mettete da parte l’orgoglio con un Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Siete stimati, simpatici, convincenti. Otterrete più col fascino personale, col vostro modo di fare caldo e amichevole, che grazie alla vostra bravura. In casa, ok col partner ma qualche tensione coi figli.

Gli incontri

Potete fare qualcosa di importante con Ariete, Toro, Leone. Uno Scorpione non vi dice quello che pensa.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Non giudicate solo la persona, ma guardate il contesto in cui si muove, la gente che frequenta, il partner che ha… capirete di più (ed eviterete delusioni). Con chi amate, siate più disponibili e affettuosi.

Gli incontri

Il Toro non vi capisce, rassegnatevi. Il Cancro vi stimola intellettualmente, lo Scorpione vi incanta.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Il tempo purtroppo sembra non bastarvi mai! Dovete organizzarvi bene, non tralasciare nulla, non rimandare. Certe occasioni vanno colte al volo, e certe seccature risolte subito, anzi, prima di subito.

Gli incontri

Il Toro è diverso da voi, e non potete cambiarlo. Troppo critici con un Leone, troppo poco con un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Mercurio rallenta e rende faticoso tutto: le questioni burocratiche, il lavoro, persino i progetti di divertimenti. Non prendetevela troppo, presto la situazione cambierà. Nel frattempo… sorridete comunque!

Gli incontri

Date una seconda chance ai Gemelli. Attenti alla suscettibilità di una Bilancia. Ok con altri Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9