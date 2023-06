Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno

Cancro e Scorpione geniali

Ariete

Godetevi la famiglia, l’amore e un hobby che vi appassiona. Nel lavoro, non è il momento di lanciarvi in nuovi progetti e nemmeno di chiedere aumenti, facilitazioni e incarichi. In una parola: accontentatevi!

Gli incontri

Il Cancro ha bisogno che gli diciate che è bravo e bello. La Vergine invece diffiderà di ogni complimento…

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Vi sentite ispirati, avete voglia di uscire dalla routine professionale per dedicarvi a qualcosa di artistico (pittura, scrittura, teatro…) o di manuale (il fai da te!). Amore: perché ripensate a un ex?

Gli incontri

Rapporti molto eccitanti con Vergine, Bilancia e Pesci. Ascoltate il parere di uno Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Siate più chiari, diretti e lineari. Potete concludere molto, ma è necessario che otteniate la fiducia dei vostri interlocutori e, se vi mostrerete ambigui e troppo contorti, questa fiducia non l’avrete.

Gli incontri

Perché assecondate un Cancro nelle sue follie? Serate romantiche con un Sagittario. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Pieni di inventiva ma anche di senso pratico, fantasiosi e allo stesso tempo capaci di analizzare benissimo ogni lato delle persone che vi stanno di fronte e delle situazioni. Compravendite vantaggiose.

Gli incontri

Il Toro vi dice meno di quanto vorrebbe… aiutatelo ad aprirsi. Scambi intellettuali con Acquario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Leone

Siete affettuosi, carezzevoli, sensibili ai bisogni e agli umori delle persone che amate e anche degli amici, che ora sapranno ricambiarvi con favori, appoggi, aiuti di tipo pratico e non solo.

Gli incontri

Fatevi ascoltare da un Toro, accettare da un Gemelli e ammirare da un altro Leone. Bene con Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Tornano le energie, e con le energie il gusto di divertirvi insieme con familiari e amici, e anche con persone appena conosciute ma che vi piacciono (siete molto socievoli). Nel lavoro, però, dovete impegnarvi!

Gli incontri

Catturati da un Gemelli, stregati da un’altra Vergine. Il Leone fa di tutto per convincervi, e ci riesce.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Se in amore vince la sicurezza, anzi, la spavalderia, in tutte le questioni professionali occorre essere cauti, sospettosi, e non affidarsi all’intuito (che è scarso) o a quello che avete sentito dire.

Gli incontri

Molto attratti da Ariete e Leone. Non fate promesse che non potete mantenere ai Gemelli e ai Sagittari.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Scorpione

Venere e Marte in Leone non solo non vi preoccupano, ma vi danno slancio, voglia di novità e di successo. Sarete convincenti, saprete vendere le vostre idee… anche le più originali. Flirt eccitanti.

Gli incontri

Un Cancro indecifrabile, un Leone ambizioso (troppo) e un Sagittario che non tollera il contraddittorio.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Bellissimo l’amore, sia per chi vive una storia nata da poco sia per chi è in coppia da tempo. Ci sono anche incontri promettenti, conoscenze con persone che vi fanno sentire a vostro agio come mai prima.

Gli incontri

Sorpresi dall’egoismo di un Gemelli e dalla generosità di una Vergine. Belle relazioni con Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Amici, colleghi, compagni di studi e di progetti: sono queste le persone di cui potete fidarvi, che ora vi recheranno informazioni importanti, vi daranno spunti e vi stimoleranno. Curate la forma fisica.

Gli incontri

L’Ariete ride soltanto con voi, lo Scorpione ha bisogno di capirvi di più e il Pesci sta per innamorarsi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

Non date retta alle critiche, ai pettegolezzi e alle malelingue. Non date retta neppure ai consigli e ai complimenti. Dovete ragionare solo con la vostra testa: siete voi i migliori giudici di ciò che fate.

Gli incontri

Recuperate il rapporto con un Ariete, se si è incrinato. Molto bene con Vergine, Sagittario e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Idee un po’ confuse, almeno fino a martedì 27, quando Mercurio raggiunge il Sole in Cancro e voi recuperate lucidità e fiducia in voi stessi. Cercate di contenervi a tavola, seguite un’alimentazione sana.

Gli incontri

Un Ariete a cui non sapete resistere. Un Toro forse vi sta mentendo. Vi sentite capiti da una Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8