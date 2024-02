Oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo

Giorni al top per i Capricorno

Ariete

Momento di transizione, in cui dovete stare attenti a non esporvi finanziariamente e a non farvi spingere dall’esaltazione momentanea a passi azzardati di alcun tipo. Piedi per terra e tutto andrà bene.

Gli incontri

Il Toro è meno sicuro di sé di quanto crediate. Appoggiate le iniziative di un Leone. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Toro

Se la forma fisica non è perfetta, per quanto riguarda lavoro e rapporti affettivi vi sentite però più sereni, perché ora vedete dove sono i problemi e non avete paura di affrontarli. Viva i chiarimenti!

Gli incontri

I Gemelli non amano chi dà loro sicurezza, tenetene conto. Collaborazioni con Scorpioni e Capricorni.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Fermatevi appena vi sentite stanchi, non strapazzatevi. Mercurio in quadratura a Saturno vi chiede di essere molto attenti nello svolgere il vostro lavoro: controllate tutto cento volte, curate molto i dettagli.

Gli incontri

Pensieri romantici su un Ariete, sensuali su una Vergine. La Bilancia ha un’idea interessante, valutatela.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Sistemate le questioni in sospeso, facendovi aiutare anche dagli amici, dalle persone con cui lavorate, da chi ha un ruolo importante. Quasi vi stupirete… della disponibilità di tutti nei vostri confronti.

Gli incontri

Affascinati da Ariete e Pesci. Qualche tensione con il Toro. Un Leone si atteggia un po’ troppo.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Le collaborazioni vanno riviste: si tratta di capire meglio a chi spetti fare cosa e di rispettare le reciproche competenze. Lo stesso vale per la famiglia, dove le tensioni nascono da malintesi su… tutto!

Gli incontri

Viaggi con i Gemelli, belle serate con la Vergine, momenti romantici con il Sagittario e con l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

In ripresa. Per ora vi dedicherete molto al lavoro, agli investimenti, alle questioni organizzative ed economiche. Ma sarete anche socievoli, affettuosi con gli amici e generosi. Ah, sarete anche golosi…

Gli incontri

In questi giorni con la donna Toro c’è incompatibilità. Non permettete al Cancro di dirvi cosa fare.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Capite al volo le situazioni e sapete agire di conseguenza. Vi fate apprezzare, risultate simpatici, quindi gli altri davanti a voi abbassano le difese… e voi siete pronti ad approfittarne (in senso buono).

Gli incontri

L’Ariete vi provoca, il Toro palesemente vi desidera, il Leone si diverte molto con voi, e voi ricambiate.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Non rinunciate a incontrare persone nuove, buttatevi, accettate tutti gli inviti. Adesso avere una rete di rapporti sia professionali sia sociali è importante, utile. Casa: momento di ristrutturazioni, abbellimenti.

Gli incontri

Il Cancro ha il potere di stressarvi. La Vergine vi dà consigli saggi. Approfondite con un Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Tutte le comunicazioni che farete e riceverete adesso (mail, telefonate…) si riveleranno positive, se non addirittura risolutive. Esponetevi, dunque. Parlando, scrivendo. Bene commerci e compravendite.

Gli incontri

Fate il primo passo con Ariete, Gemelli, Bilancia. Un progetto da sviluppare con un altro Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Siete capaci di dare molto e giustamente volete anche ricevere. Terrete a distanza chi è diffidente e avaro nei sentimenti e va bene così. Ma attenti a non farvi abbagliare da chi appare diverso da com’è…

Gli incontri

Interessati a Gemelli e Sagittario. Apprezzate un Cancro capace di coniugare lavoro e vita personale.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Grandi affabulatori, capaci di tenere in pugno un’intera tavolata o uno stadio affollato, ovviamente sarete bravissimi in tutti i lavori che richiedano parlantina e potere di convinzione. Ma non esaltatevi!

Gli incontri

Feeling con Ariete e Sagittario. Con i Capricorni e i Pesci siate sempre attenti, prudenti, corretti.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Pesci

Perché pensate spesso al passato? Perché non siete troppo in forma e anche perché Venere e Marte sono in Acquario… Non preoccupatevi, la malinconia passerà presto. Già ora si prevedono nuovi incontri.

Gli incontri

Patto d’alleanza con Gemelli e Leone. Vi piace l’umorismo di Bilancia e Capricorno. Bene con altri Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8