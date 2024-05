Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio

Gioie in amore per gli Acquario

Ariete

Non vi mancano né l’energia né la volontà, e metterete sia la prima che la seconda al servizio dei vostri obiettivi. Riuscirete in ciò che vi siete prefissi, arriverete dove volete? C’è da scommetterci!

Gli incontri

Un Toro insistente, un Leone interessante, una Vergine a tratti piacevolissima ma spesso… martellante.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Un’altra settimana davvero positiva, con incontri promettenti, possibilità di concludere affari vantaggiosi, rapporti molto positivi con l’estero e gli stranieri. Attenti soltanto a non stancarvi troppo.

Gli incontri

Conquisterete un Gemelli, saprete farvi apprezzare da una Bilancia, vi divertirete con un Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

D’accordo, ci sono due giornate (30 e 31) in cui Luna e Saturno sembrano avercela con voi, ma il resto della settimana è fantastico per l’amore, ottimo per risolvere problemi e socialmente gratificante.

Gli incontri

Un Leone vi seduce, una Vergine vi propone un affare. Collaborate con Bilancia, Scorpione, Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Cancro

Le incombenze pratiche e professionali vi snervano, ma non dovete abbattervi perché ora siete in grado di far fronte a tutto, e poi… la vita privata e il rapporto di coppia vi regalano gioia e certezze.

Gli incontri

Belle relazioni con Ariete e Toro più giovani. Una Vergine vi dice cosa fare e come farlo: ascoltatela.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Leone

Giove in Gemelli… ed è subito ottimismo! Con Marte in Ariete, poi, niente di strano se riuscirete a ribaltare una situazione critica in vostro favore, o se interverrà un evento positivo a darvi una mano.

Gli incontri

Il Cancro va rassicurato, ma non troppo (cioè: tenetelo un po’ sulla corda). Schermaglie d’amore coi Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

I nuovi impieghi iniziano, come si dice, “col botto”: farete immediatamente capire quanto valete. Protetti dagli astri anche i viaggi per lavoro, le attività di import-export, le questioni legali.

Gli incontri

Superate gli screzi con un Toro: è una persona in gamba. Serate allegre con altri Vergine e con la Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

La spinta a guardare avanti si rafforza con l’ingresso di Giove in Gemelli, che ha luogo proprio sabato 25. Questi sono giorni di sogni, progetti, vita sociale, nuove relazioni, forse viaggi. E tanto amore.

Gli incontri

Rapporti eccitanti con Ariete, Cancro, Leone. Se volete conquistare uno Scorpione, il momento è adesso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Avete già avvertito la scorsa settimana i segnali di una nuova strada, di una rinascita. Ora, con Giove in Gemelli, arrivano piccoli ma importanti “benefit”, in forma di occasioni, regali della sorte…

Gli incontri

Collaborazione professionale con un Toro che potrebbe innamorarsi delle vostre idee. Ok con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Un familiare vi procura non pochi grattacapi, un altro contesta quasi tutto quello che fate e il rapporto di coppia non sembra solido quanto vorreste. Portate pazienza. Tra poco arriveranno belle notizie.

Gli incontri

Non chiedete troppo al Leone. La Bilancia vi colpisce per il suo fascino, il Capricorno per la sua ironia.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Concreti, attivi, produttivi. Riuscirete a fare tutto in tempi brevi e non sopporterete chi non saprà starvi al passo. Non siate troppo duri, però… rischiate di risultare offensivi e farvi dei nemici.

Gli incontri

Incuriositi da un Ariete, perplessi di fronte ai comportamenti incomprensibili di un Leone e di un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Un rapporto d’amore complicato può finalmente essere vissuto in serenità e trasparenza, così come le storie consolidate possono adesso trasformarsi in convivenze o matrimoni. Gioie dai figli e dai nipoti.

Gli incontri

Siate prudenti se lavorate o dovete concludere affari con Toro, Cancro, Bilancia. Un Capricorno sexy.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Stati d’animo a volte cupi e non sempre controllabili. Non riuscirete a ignorarli, ma potrete migliorarli uscendo di più, incontrando gli amici, dedicandovi a un hobby che vi appassioni e a uno sport.

Gli incontri

Chiacchierate utili con l’Ariete e con la Vergine. L’Acquario vi farà un favore (se glielo chiederete).

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9