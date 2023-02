Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo

Avete bisogno di vedere gente, divertirvi, entrare in nuovi ambienti. Dovete ampliare i vostri orizzonti per svagarvi, certo, ma anche per evitare di dare troppa importanza a persone e cose che non ne hanno…

Gli incontri

Passione con Bilancia, Capricorno, Pesci. Un Acquario molto più suscettibile di quanto non immaginiate.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9