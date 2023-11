Oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre

Toro e Bilancia: è tutto al top!

Ariete

Bene gli affari, le compravendite, le attività commerciali e la firma di contratti. Non vi accontentate, e riuscite a spuntare condizioni favorevoli grazie alla vostra abilità nel trattare. Amore decisamente allegro.

Gli incontri

Toro e Cancro vi amano come volete voi. Una Vergine teme di deludervi, di non essere alla vostra altezza.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 8

Toro

Giornate ottime per il lavoro e anche per chi il lavoro lo cerca: nei colloqui farete una buona impressione sui vostri interlocutori, risulterete motivati e affidabili. Comprensivi in amore e in famiglia.

Gli incontri

Chiarite con una Bilancia. Conquisterete lo Scorpione se vi assumerete le vostre responsabilità.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Gemelli

Tre pianeti in Sagittario chiedono prudenza in tutto: rimandate le decisioni importanti, non abbiate fretta quando rispondete anche a domande che appaiono banali e soprattutto… evitate le discussioni.

Gli incontri

Contrasti con il Leone, con cui però c’è un’attrazione fortissima. Collaborate con Capricorno e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Gioire delle sfortune altrui non è una bella cosa, ma… quando si sono ricevuti i torti che avete ricevuto voi, è più che comprensibile. D’altra parte, ora sapete anche godervi i successi di chi amate!

Gli incontri

Una Vergine enigmatica e una Bilancia poco sincera. Serate piacevoli con Capricorno e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

I pianeti veloci vi sono amici: l’amore diventa più dolce, chi è solo farà begli incontri, tutti i rapporti (d’amicizia, conoscenza e professionali) saranno improntati a una maggior disponibilità reciproca.

Gli incontri

Lo Scorpione non sopporta la gente approssimativa, tenetene conto. Attratti da un Sagittario sensuale.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Appoggiatevi a Venere, che in Bilancia parla di amici preziosi, favori che riceverete, aiuto morale (e non solo) da parte di persone care. Non pretendete troppo, non ora. Per i grandi progetti c’è tempo.

Gli incontri

Non inimicatevi un Toro per un malinteso. Un Gemelli irritante. Fate voi il primo passo con l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Dite la verità, non omettete nulla come invece vi suggerirebbe di fare la quadratura Marte-Saturno: complichereste le situazioni. Questa è una bella settimana, ma otterrete risultati solo con la sincerità.

Gli incontri

I Gemelli sono impazienti e sfuggenti (che fatica!). Conoscenze intriganti con Leone e Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Da una parte avete voglia di sicurezza, dall’altra vi sentite spinti a sperimentare e a non prendere impegni di alcun tipo. Divertenti gli incontri con gli amici: organizzerete uscite apprezzatissime.

Gli incontri

Sconcertati dai ragionamenti di una Vergine e dai comportamenti di una Bilancia. Ok con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Sapete procedere unendo fantasia e concretezza, entusiasmo e senso pratico. Sarebbe però utile una persona che vi aiuti a vedere le cose anche sotto un’altra angolazione, perché siete… troppo sicuri di voi!

Gli incontri

Il Toro apprezza la vostra leggerezza, la Vergine ha bisogno che le dimostriate che non state giocando…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Siete troppo tolleranti, come mai? Perché se qualcuno vi piace, voi tendete a non vederne i difetti. Siate più critici: il momento è positivo, ma guai ad abbassare la guardia. Siete circondati da… squali.

Gli incontri

Segnali dall’Ariete. L’ironia del Sagittario vi urta il sistema nervoso. L’Acquario vi dà un’idea.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Siete preoccupati, incerti e a tratti anche confusi. Invece i pianeti vi vogliono intraprendenti. Sollecitate colloqui, presentate i vostri progetti e prendete l’iniziativa con una persona che vi piace…

Gli incontri

Interessati a un imprevedibile Ariete e a un Capricorno sexy. Aiutate i Pesci a capire dove sbagliano.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Avete molte cose per la testa, poco tempo ed energie che vanno e vengono, Cercate di fare tutto con calma, perché non c’è nulla che non si possa risolvere. Ma dovete assolutamente sorridere di più!

Gli incontri

Convincere un Ariete non è facile, ma è ancora più difficile convincere un Toro. Odio e amore col Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9