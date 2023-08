Oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre

Bilancia e Scorpione super

Ariete

Quando non sapete cosa fare, seguite la voce del cuore e non della ragione. Perché adesso la razionalità vi limita, vi mette troppi paletti e vi fa vedere più i possibili problemi dei possibili vantaggi.

Gli incontri

Con Cancro e Capricorno non potete omettere nulla o truccare le carte: pretenderanno la verità!

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Anche se le vostre idee sono buone, o addirittura ottime, dovete procedere tenendo conto del contesto, delle persone intorno a voi, di chi potrebbe temere la vostra mente brillante e la vostra inventiva.

Gli incontri

Attenti: lo Scorpione è insofferente alla monotonia. Sedotti da un Sagittario e incuriositi da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Se non arrivano le risposte che aspettate, cercate di capire che cosa sta succedendo. “Chi tace acconsente”? Non è il vostro caso e quindi farete bene a muovervi per tempo. Serate piacevoli con gli amici.

Gli incontri

Emozioni con Ariete, Cancro e Pesci. La Vergine non vi capisce mentre il Sagittario vi trova carismatici.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Siate prudenti, non fidatevi dei vostri riflessi che, con Marte in Bilancia dal 27, sono piuttosto rallentati. L’offerta di una persona conosciuta da poco vi gratifica: è vantaggiosa, e dovreste accettarla.

Gli incontri

Amicizia solida con Ariete, Leone e Capricorno. Rischiate di scontentare una Vergine, fate attenzione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Leone

Non dovete temporeggiare né avere troppi dubbi: se si prospetta un affare, concludetelo prima che ve lo soffino da sotto il naso, e se volete conquistare qualcuno o qualcosa datevi da fare, subito.

Gli incontri

Attratti da un Capricorno… che è sempre scontento. Vi sentirete bene in compagnia di Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Vergine

Tutto dipende da voi, soltanto da voi. Non c’è ostacolo che non possiate superare, ma è necessario che siate elastici, aperti a nuove idee, suggestioni e proposte. E pronti a cambiare strategia (o lavoro?).

Gli incontri

Afferrate al volo l’occasione che vi viene fornita da un Toro. Una Bilancia simpatica, ma poco leale.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Bilancia

Settimana piena di incontri, risate e chiacchiere. Ma anche di creatività: gli artisti del segno produrranno opere notevoli, gli altri metteranno comunque tanto entusiasmo e originalità nel fare progetti.

Gli incontri

Lo Scorpione può essere convinto o ammorbidito solo con la dolcezza. Ok con Sagittario, Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Tenete le orecchie e gli occhi bene aperti, perché è da piccoli segnali, da sfumature poco percepibili che capirete con chi avete a che fare, e quanto potete fidarvi. L’amore è davvero appassionato.

Gli incontri

Irritati con i Gemelli che non ammettono le proprie responsabilità, e teneri con Vergine, Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Con Marte che finalmente vi lascia in pace, anzi vi diventa proprio amico in Bilancia, non è il caso di perdere tempo: sfruttate i vostri contatti, siate ambiziosi, chiedete di più sul lavoro e fate affari.

Gli incontri

Non discutete con le donne Leone. Una Vergine vi affascina, uno Scorpione vi sorprende e un Pesci… vi ama.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Marte vi dà quel pizzico di coraggio in più, quel gusto per le sfide senza il quale non è possibile raggiungere i successi ai quali aspirate. E non ci sarà solo il lavoro: trascorrerete momenti allegrissimi.

Gli incontri

Il Toro ha il potere di sfinirvi. Una Vergine si dimostra davvero disponibile. Viaggiate con lo Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Settimana tranquilla, in cui saprete gestire i problemi senza patemi d’animo, con calma e con equilibrio. Avete anche la fortuna di conoscere persone in gamba, che possono, se occorre, darvi consigli utili.

Gli incontri

Serate piacevoli con Ariete e Vergine. Riguardo a una questione importante, non lasciate decidere un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Tornano le energie e passa un po’ del nervosismo che vi ha tanto angustiato nei giorni scorsi. Entrerete in nuovi ambienti, lavorerete meglio in gruppo (Marte in Bilancia!) e vi divertirete con gli amici.

Gli incontri

Un Toro vi ammira in silenzio, in attesa che facciate voi il primo passo. Ok con Vergine e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9