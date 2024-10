Oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1° novembre

Giorni decisivi per i Leone

Ariete

Prestigio, soldi? Vi interessano, certo, ma in questo momento gli affetti sono più importanti, l’amore che volete è appassionato e profondo, i legami con le persone care vi riscaldano il cuore e danno forza.

Gli incontri

Conquisterete un Cancro tenendogli dialetticamente testa. Collaborazione con Sagittario e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Non fatevi trattare con sufficienza, non fate finta di non vedere e non capire per quieto vivere. Reagite senza perdere la testa, ma reagite: otterrete almeno più rispetto. Amore tenero, amicizie utili.

Gli incontri

Un Gemelli che non vuole prendere una decisione vi irrita molto. Partite con un Cancro. Ok con Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Avrete la grande soddisfazione di vedere un vostro progetto avere successo, una vostra idea rivelarsi vincente, una vostra ipotesi dimostrarsi giusta. Eccitanti i nuovi amori, ma un po’ complicati.

Gli incontri

A volte vi sembrerà di non essere all’altezza delle aspettative di un Cancro. Non mentite a una Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Ci sono problemi e decisioni da prendere riguardo agli immobili, alle gestione del ménage, alle spese. Pensate con calma a cosa fare, non siate impulsivi. Un chiarimento con una persona di famiglia o un ex.

Gli incontri

Massimo self control quando siete in presenza di una Vergine. Divertitevi con Scorpione e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Giornate molto produttive. Siete dei numeri uno, sapete come imporvi in ogni occasione, prendere decisioni senza paura, capire le circostanze. Avete anche intuito per gli affari. In amore… troppa gelosia.

Gli incontri

Pensieri stupendi su un Ariete. Trattative con un Toro e una Bilancia. Fate una sorpresa a uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Procedete per la vostra strada, non abbiate dubbi e non lasciatevi influenzare dalla paura di non essere graditi, di dispiacere a qualcuno. Compravendite vantaggiose, contatti sociali e professionali utili.

Gli incontri

Un Ariete vi stima, e voi stimate lui/lei. Cercate un punto di contatto con uno Scorpione… indisponente.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Il passato non si può cambiare, il presente sì. Dovete solo essere più sicuri di voi stessi, avere fiducia nelle vostre capacità, puntare su obiettivi precisi e… cercare di allearvi con le persone giuste.

Gli incontri

Un Toro seducente, un Gemelli intraprendente. Valutate meglio il rapporto con uno Scorpione e un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Sole e Mercurio nel segno, Marte in Cancro in trigono a Nettuno… avete adesso un intuito che vince su qualunque ragionamento, che è davvero acutissimo, che dovete seguire qualunque cosa vi suggerisca.

Gli incontri

Con l’Ariete è meglio non polemizzare. Attratti da Sagittario e Capricorno. Belle serate con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Sagittario

Cercate di approfondire il rapporto con le persone con cui lavorate, e contemporaneamente ampliate le vostre frequentazioni. In famiglia ci vuole elasticità: non puntate i piedi, accettate dei compromessi.

Gli incontri

Tra voi e i Gemelli qualcosa sta cambiando… Un Leone possessivo. Siglate un patto con un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Favoriti i lavori creativi, le iniziative umanitarie, i progetti originali, le imprese che abbiano una valenza idealistica. Amore: avete bisogno di un rapporto che vi renda più liberi, non che vi ingabbi.

Gli incontri

Un Leone vi incuriosisce, una Vergine vi diverte, una Bilancia vi seduce, un Pesci… vi fa innamorare.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Siete ambiziosi, scalpitate per ottenere di più, ma dovete stare attenti a non sbagliare i tempi e i modi. L’amore non è semplice, perché siete attratti dalle situazioni ambigue e dalle persone complicate.

Gli incontri

Il Toro vi offre un’opportunità. Non fidatevi della parola di un Gemelli. Viaggiate con un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

Venere e Giove provocano conflitti, forse scontri. Ma avete tanti pianeti dalla vostra parte, appoggiatevi a quelli: siete simpatici, avete tanti amici, sono favoriti i lavori e gli studi all’estero.

Gli incontri

Ascoltate un Ariete. Parlate chiaro con uno Scorpione. Fate capire all’Acquario quanto lo apprezzate.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9