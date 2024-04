Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio

Acquario, Marte vi aiuterà

Ariete

E adesso, con Venere in Toro (dal 29) e Marte in Ariete (dal 30), è il momento di concentrarvi su lavoro, affari, denaro, investimenti e progetti che possano darvi soddisfazioni e… guadagni!

Gli incontri

Non criticate troppo una Vergine. Lanciatevi in un’avventura professionale con lo Scorpione e l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

Se questa settimana riuscirete a chiudere un contratto, sistemare una pendenza o portare a termine un lavoro, non buttatevi subito in una nuova impresa, ma prendetevi un periodo di riposo (e svago).

Gli incontri

Cancro e Leone sono invadenti, ma se li prenderete nel modo giusto si riveleranno generosi e divertenti.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

L’ingresso di Marte in Ariete (il 30) segnala nuove energie e soprattutto la capacità di affrontare ogni cosa con più leggerezza. Non imparerete dagli errori, ma dopo qualunque sconfitta saprete guardare avanti.

Gli incontri

La Bilancia è suscettibile oltre misura, dunque piano con le parole. Il Sagittario vi fa una proposta.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Tutto va fatto con estrema cura, attenzione, prudenza. Chi sembra amico non lo è (o non tanto), chi finora si è comportato bene darà segni di… stramberia (a dire il minimo). Mantenete un sano distacco!

Gli incontri

Uno Scorpione ha voglia di polemizzare? Assecondatelo. Grazie alla Vergine avrete un’opportunità.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Non ci sono soltanto due opzioni. Approfondite, riflettete, non fermatevi mai a ciò che è ovvio e non ascoltate i consigli (nemmeno se intelligenti). Ci sono altre strade, altre scelte… a voi individuarle.

Gli incontri

Quando lo Scorpione si arrabbia, va lasciato sfogare. Accordo con Sagittario, Capricorno e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Gli astri vi predispongono alle novità, in tutti i campi. Potreste decidere di cambiare lavoro, corso di studi o semplicemente hobby, e potreste anche avere una tale voglia di innamorarvi che… chissà.

Gli incontri

Collaborate con Toro e Gemelli. Non sarà facilissimo, ma i risultati non mancheranno. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Per mantenere le posizioni raggiunte bisogna attivarsi, forse combattere. Lo farete con sfide plateali o con un lavorio segreto, dietro le quinte? Può andar bene tutto, l’importante è che non restiate passivi.

Gli incontri

Rapporti stimolanti con Toro e Acquario. Non prendete troppo sul serio le promesse di un uomo Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Scorpione

Preparatevi a nuove prove, perché tra poco i pianeti vi sfideranno. Per ora dovete mettervi in forma fisicamente, sistemare i sospesi, evadere il lavoro arretrato, curare i rapporti con le persone care.

Gli incontri

Con la Vergine dovete essere voi a fare il primo passo. Capricorno troppo rigido, Acquario creativo.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Più allegri, grazie a Marte che finalmente dal 30 vi lascia in pace. In famiglia, questo vostro cambio di umore non sarà però apprezzato da tutti: qualcuno vi accuserà di infischiarvene degli altri…

Gli incontri

Progetti con Toro e Cancro. La Vergine va capita. Attratti da una Bilancia, affascinati da uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Il dispettoso Marte può provocare liti, ma vi rifarete sul lavoro e nella sfera pratica: lucidi e pragmatici, raggiungerete accordi e porterete a casa dei risultati qualunque sia la vostra attività.

Gli incontri

Trovate l’Ariete insofferente e un po’ dispotico. Per Gemelli e Sagittario sedurvi sarà facilissimo…

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Se Venere passa in Toro, Marte vi diventa amico in Ariete: ok il settore delle comunicazioni, i lavori legati alla tecnologia e in campo editoriale, le nuove iniziative. E poi… incontri eccitanti per tutti!

Gli incontri

Non vale la pena prendersela con un Toro, mentre con il Cancro farete bene a reagire e puntualizzare.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Pesci

Colleghi e collaboratori si dimostrano così disponibili che a volte vi sembrerà di approfittare di loro… non è così, sono davvero felici di lavorare con voi e per voi. Un’idea azzardata (ma interessante).

Gli incontri

Vergine e Scorpione aspettano soltanto un vostro cenno. L’Acquario vuole poter contare su di voi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9