Oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio

Capricorno, che creatività!

Ariete

Si creano circostanze favorevoli soprattutto al lavoro, alla carriera, e potete fare la conoscenza di una persona che, se non subito, presto vi sarà estremamente utile. In amore, ci vuole più dolcezza.

Gli incontri

Non illudete un Cancro, se non siete più che sicuri di ciò che promettete. Bene con Leone e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Tanti pianeti in segni a voi favorevoli! Siete pieni di energie, potete impegnarvi anche a lungo senza avvertire la fatica e ottenere ottimi risultati, perché ora autocritica e perfezionismo non vi mancano.

Gli incontri

Un Gemelli molto piacevole, un Cancro che parla troppo e conclude poco, un Pesci decisamente diffidente.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Gemelli

Se avete in ballo delle trattative, badate a non perdere mai la calma. I pianeti nella vostra 8a Casa eliacale vi aiuteranno, ma soltanto se saprete mantenervi sempre lucidi e pacati. Bene gli studi.

Gli incontri

Dal Leone vorreste più fatti e meno proclami. La Vergine va trattata con più considerazione e gentilezza.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Non fidatevi del vostro intuito, discutete con altri quello che avete in mente di fare, procedete sempre con cautela, chiarite qualunque situazione, o punto, che presenta delle ambiguità. Figli problematici.

Gli incontri

Cercate di capire i dubbi di un Gemelli. Quel Sagittario non ascolta ragioni, quindi non insistete.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Per convincere chi di dovere della vostra buona fede e competenza, agite invece di parlare: risolvete un problema, chiedete e portate a termine un compito difficile, sorridete di fronte agli imprevisti.

Gli incontri

Un Toro con un carattere difficile, ma… davvero sexy. Stimolati intellettualmente dallo Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Competitivi ma simpatici, battaglieri ma pronti in ogni istante allo scherzo, riuscirete a farvi strada anche in campi e in ambienti che non vi sono congeniali, o di cui avete poca esperienza. Bravissimi.

Gli incontri

Il Toro ha bisogno di divertirsi, il Cancro di essere ascoltato, la Bilancia di essere coccolata.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Bilancia

Dovete fare un esame sereno, spassionato e onesto del rapporto con i vostri cari, del ménage domestico e di eventuali comportamenti da correggere (vostri o dei familiari). Dopodiché… parlate, chiarite.

Gli incontri

Non vi sarà difficile conquistare un Ariete o un Leone. Lo Scorpione vi provoca perché… vi desidera.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Stimolati al massimo dai pianeti veloci e appoggiati dai pianeti semilenti, potete prendere in mano le situazioni, decidere, risolvere. Dovrete allontanarvi da qualcuno ma, a sorpresa, non ne soffrirete…

Gli incontri

Collaborate con Ariete, Toro, Gemelli, altri Scorpioni. Attrazione per un Sagittario e un Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Sagittario

Avvertirete molto forte il senso del dovere verso le persone che amate e verso quelle che contano su di voi. Attenti a non imboccare scorciatoie pur di far felici tutti. Affari e guadagni sì, ma con oculatezza.

Gli incontri

Parlate chiaro con una Bilancia, ma siate diplomatici con un Capricorno. Sedotti da Acquario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Capite gli altri e vi sentite capiti, perciò riuscite a instaurate subito rapporti complici, profondi, di fiducia. Bene tutto quanto abbia attinenza con l’arte, la bellezza, la moda e la creatività in genere.

Gli incontri

Il Toro pretende la vostra totale attenzione. Viaggi con Gemelli e Leone. Amore con Scorpione e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Siete convinti di non avere alcuna responsabilità in certe questioni che non stanno andando come avreste sperato? Pensateci su e rimediate, se riconoscete di avere sbagliato. Siate generosi con gli amici.

Gli incontri

I Gemelli vi danno un’idea. Affrontate un Cancro. Leone e Vergine vi irritano (e la cosa è reciproca).

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Pieni di immaginazione, ma anche di senso pratico. Capirete subito chi sono le persone da cui potete apprendere, e imparando da loro farete in poco tempo grandi balzi in avanti nello studio o nel lavoro.

Gli incontri

L’Ariete dirà qualcosa che vi stupirà. Iniziano bei rapporti d’amicizia o di lavoro con Cancro e Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10