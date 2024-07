Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Al Capricorno va tutto bene

Ariete

Mercurio pratico e sintetico vi aiuta a risolvere, concludere, non perdere tempo. E intanto Sole, Venere e Marte… si alleano per rendere l’amore eccitante, caldo, sorprendente. Viaggi romantici, perché no?

Gli incontri

Non appoggiate l’idea di una Vergine solo per quieto vivere. Bene con Leone, Gemelli, Bilancia, Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

È necessario che siate sempre attenti, precisi, puntigliosi. Qualcuno potrebbe cercare di ingannarvi e voi ora tendete a firmare senza leggere bene, a parlare senza riflettere. Un’occasione professionale.

Gli incontri

Chiarite con un altro Toro. Un Cancro tenero. Un Leone vi irrita, uno Scorpione vi pare incomprensibile.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Tutto va fatto con calma, senza lasciarvi andare all’impulsività. Trattenetevi se state per esplodere: per litigare c’è sempre tempo. In casa, un figlio o comunque una persona più giovane ha bisogno di voi.

Gli incontri

Lascerete sbalordito un Leone, sarete apprezzati da un Sagittario, desterete dubbi in un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 9

Cancro

Convincenti, pieni di comunicativa, sicuri di voi e di quello che volete: come resistervi? Se invece siete tristi e pieni di problemi, qualcuno o qualcosa arriverà a risvegliare in voi… la voglia di vivere.

Gli incontri

Non datela vinta a una Bilancia. Parlate con uno Scorpione. Momenti piacevoli insieme all’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Leone

Giornate piene di stimoli, di esperienze emozionanti. In amore, attenti a non creare problemi solo per rendere il rapporto più eccitante… il partner potrebbe reagire male. Belle le nuove amicizie e i flirt.

Gli incontri

Bilancia e Sagittario vi considerano magnifici, un Pesci vi guarda con interesse, ma un po’… vi teme.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Un po’ agitati e distratti, ma socievoli, allegri, capaci di organizzare sempre qualcosa di piacevole insieme ai familiari e agli amici. Non smettete di pensare al lavoro: potete intrecciare relazioni utili…

Gli incontri

Il Toro ha un’idea che vi piace. Tensioni con Gemelli e Sagittario. Siate più comprensivi con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Giornate splendide se siete in vacanza, mentre per chi continua a lavorare questo periodo offre spunti interessanti, opportunità, momenti positivi. Ci sono problemi, certo. Ma che bello riuscire a risolverli!

Gli incontri

Toro e Gemelli si mostrano aperti verso le vostre proposte. Una Vergine vi affascina e… perdete lucidità.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

L’amore va vissuto con trasporto ma senza lasciarvi andare (come vorrebbero Venere e Urano) a capricci e gelosie. Controllatevi e il vostro rapporto forse non vi darà il batticuore, ma gioia sì.

Gli incontri

Un Gemelli poco affidabile, un Cancro da rassicurare, un Leone e un Acquario con cui è bene non scontrarsi.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Stanchi, anzi stufi… di tutto. Non fatevi prendere dall’irritazione, però. Se potete partite per un bel viaggio o, se preferite, per una vacanza rilassante. Avete bisogno di svagarvi e chiarirvi le idee.

Gli incontri

Un Ariete con cui avete molti punti in comune. Discussioni con lo Scorpione e l’Acquario: restate calmi!

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Il cielo adesso è sgombro, limpido, luminoso. Avete intuito, sapete cosa fare e quando farlo, e avete anche quel pizzico di fortuna che serve sempre: arrivano belle notizie, opportunità, incontri felici.

Gli incontri

Passione con Ariete, Leone, Scorpione. Sagittario e Pesci vi attirano ma non vi convincono del tutto.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Provocate voi… e pensate siano gli altri a provocarvi. Forse perché ora avete tanta energia ma vi mancano situazioni e obiettivi validi in cui riversarla. Perché prendersela con chi vi vuole bene, però?

Gli incontri

Gemelli e Vergine possono darvi utili consigli e, se lo chiederete, aiutarvi in una questione complicata.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

I settori critici sono la famiglia e la forma fisica. Famiglia: mostratevi più pazienti. Forma fisica: basta che non vi trascuriate. L’amore è romantico, gli amici vi sostengono e vi fanno ridere.

Gli incontri

Collaborazione proficua con Ariete e Cancro. Bilancia e Scorpione vi attraggono più di quanto vorreste…

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8