Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

Affidatevi a persone esperte per le questioni complicate, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene per i problemi che vi coinvolgono emotivamente. Perché ora non siete razionali e onnipotenti come credete…

Gli incontri

Leone e Capricorno sono affascinanti e irresistibili. Bene con Acquario. Perché diffidate di un Pesci?

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9