Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre

Bilancia e Gemelli avanti tutta

Ariete

Prudenza e attenzione in tutto, specialmente negli affari, nelle questioni burocratiche e nei lavori di tipo intellettuale. Riguardate mille volte ciò che dovete firmare o presentare. Un sogno… seducente.

Gli incontri

Una Vergine brillante vi conquista. Un Sagittario permaloso si arrabbia con voi. Bene con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Ambiziosi e molto determinati nel lavoro (anche troppo: rischiate di sembrare privi di scrupoli), sarete invece pieni di dubbi in amore, e per mascherare le insicurezze potreste diventare persino prepotenti.

Gli incontri

La Bilancia finge di essere d’accordo con voi, ma non è così. Uno Scorpione dal carattere molto difficile.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Sapete come muovervi, e lo fate con disinvoltura, grinta e un bel po’ di originalità. La vostra fortuna sarà proprio nell’essere imprevedibili, per cui nessuno potrà anticipare o sventare le vostre mosse.

Gli incontri

Farvi ascoltare dal Leone non è la cosa più facile del mondo. Risate con la Vergine, bene con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Pagano l’intraprendenza, l’ottimismo e la leggerezza. Sole, Mercurio e Marte in Scorpione vi rendono creativi, affascinanti e conquistatori. Non aspettate l’iniziativa di chi vi piace, fate voi il primo passo.

Gli incontri

Non contrastate un Ariete: lasciate che faccia quello che vuole. Bei momenti con Sagittario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Con tre pianeti in Scorpione, il consiglio è di non chiudervi in voi stessi, non prendere decisioni rilevanti e non litigare con nessuno. Rilassatevi il più possibile, state con gli amici e coccolate i figli.

Gli incontri

Scoprite che un Cancro ha i vostri stessi interessi. Per un problema pratico, chiedete aiuto alla Vergine.

Amore: 7 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Vergine

Impegnatevi nel lavoro, e non soltanto per portare a termine quanto è già iniziato, ma anche per cercare nuovi sbocchi. Le relazioni sociali e professionali saranno importantissime, dunque non trascuratele.

Gli incontri

Non coinvolgete il Toro in un vostro progetto. Grande intesa con nativi Cancro, Scorpione e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Bilancia

Giornate di realizzazioni, conferme e avanzamenti di carriera. Tutto sembrerà andare nella direzione giusta, consoliderete e migliorerete la posizione raggiunta, vedrete i risultati del vostro impegno.

Gli incontri

Vi divertirete a flirtare con Cancro, Vergine e Sagittario. Vorreste che lo Scorpione fosse più affettuoso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Un po’ disturbati dalle opposizioni Sole-Giove e Venere-Nettuno, con tanti valori nel segno rischiate di trascurare i dettagli e di lasciarvi andare all’impulso del momento. Agite, ma dopo aver riflettuto!

Gli incontri

Collaborate con Ariete e Gemelli. Attenti alla suscettibilità del Leone. Incuriositi da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Il lavoro non va affatto male, nonostante ripensamenti (non vostri) e promesse disattese. In famiglia è necessaria una vostra presenza più calda, comprensiva e fattiva. Siate sempre generosi e disponibili.

Gli incontri

Rischio di malintesi con il Leone. Non confidatevi con lo Scorpione, non vi capirebbe. Ok con Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Continuate a godere del favore assoluto degli astri, quindi l’unica cosa che può capitarvi è… di non approfittarne. Sì ai nuovi amori, che iniziano in maniera esplosiva, vi travolgono, vi rendono felici.

Gli incontri

Per farvi stimare da un Toro, siate sempre calmi e misurati. Ok con altri Capricorni. Attratti dai Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Non siete in forma, ma seguendo i suggerimenti del medico potrete fare molto per sentirvi meglio. Lo stress va combattuto divagandovi, divertendovi, dedicandovi a ciò che vi piace e stando con chi vi ama.

Gli incontri

Un problema da affrontare e risolvere insieme con l’Ariete. Sorpresi dal comportamento di un Leone.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 7

Pesci

Venere irritante in Vergine vi mette in guardia in amore: approfondite, non fidatevi delle vostre sensazioni e chiarite se avete dubbi. Bene il lavoro. Nascono amicizie con i colleghi e i capi vi stimano.

Gli incontri

Bel rapporto con Toro e Vergine. Se la Bilancia fa o dice cose che non vi convincono, parlatele subito.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9