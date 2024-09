Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Fila tutto liscio per l’Acquario

Ariete

Vi verrebbe naturale usare strategie, ma è il momento, invece, di essere chiari, determinati, quasi duri. Costringerete concorrenti e avversari a uscire allo scoperto e a rispondervi a tono: sapranno farlo?

Gli incontri

La Vergine vi fa una sorpresa. Riflettete sui comportamenti di una Bilancia. Ok con i Pesci più giovani.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

Cercate di inserirvi bene nell’ambiente di lavoro, di essere considerati affidabili e discreti: solo così verrete a conoscenza di informazioni che si riveleranno utilissime. L’amore è… una sfida eccitante.

Gli incontri

Dovete guardare con altri occhi lo Scorpione. Il Sagittario vuole più libertà. Bei rapporti con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Provate a essere pazienti, a non avere fretta e a capire (e accettare) che ciascuno ha i propri difetti e il proprio modo di fare. Più che a “vincere” dovete adesso pensare a creare, ideare, progettare.

Gli incontri

Lasciatevi andare con i Gemelli: la naturalezza e la sincerità pagheranno. Ok con Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Siete ipersensibili: reattivi a ogni minimo contrattempo, a ogni gesto o parola che avvertite come provocazione. Almeno in seno alla coppia e alla famiglia, però, dovete rilassarvi… e farvi coccolare.

Gli incontri

Dal Capricorno otterrete di più se vi mostrerete decisi. L’Acquario potrebbe urtare la vostra sensibilità.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Affascinanti, convincenti. Avete intuito per gli affari, concluderete vantaggiose compravendite, mostrerete un fantastico spirito pratico che vi permetterà di risolvere molte seccature. Amici preziosi.

Gli incontri

Siate chiari con il Cancro, ditegli quello che veramente pensate e vi aspettate. Ok con Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Settimana produttiva e, per alcuni, risolutiva. Se ci sono questioni in sospeso le chiuderete con soddisfazione, se dovete ottenere qualcosa l’otterrete, ed eserciterete un forte ascendente sugli altri.

Gli incontri

Il Toro ho bisogno di essere rassicurato. Il Cancro in questi giorni è molto suscettibile, tenetene conto.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Bilancia

Capaci di concentrarvi più del solito, adesso riuscirete bene nello svolgimento di compiti impegnativi che richiedono pazienza, competenza e scrupolosità. Peccato non siate ugualmente pazienti nei rapporti…

Gli incontri

Voi siete gelosi dello Scorpione, ma… non sopporterete la sua, di gelosia. Un Sagittario troppo critico.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Le relazioni d’amore sono splendide, anche perché vi mostrerete fantasiosi, affettuosi, pieni di slanci. Nel lavoro c’è un rallentamento, forse un voltafaccia, una promessa non mantenuta, una delusione.

Gli incontri

Non fate nulla dietro le spalle dell’Ariete, si infurierebbe. Inutile polemizzare col Sagittario…

Amore: 10 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Settimana favorevole per gli studi, per aggiornarsi o seguire corsi di perfezionamento. In particolare, con Sole e Mercurio in Bilancia, vi sentirete portati per la tecnologia. Tanti incontri, alcuni utili.

Gli incontri

Date ascolto a una Vergine, perché il suo intuito non sbaglia. Un Capricorno insofferente. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Fate attenzione alla vostra immagine, a quello che gli altri pensano di voi, alla vostra figura (professionale e non solo). Perché in questo periodo forse è più importante la “reputazione” della… sostanza.

Gli incontri

Perché non vi viene in mente che il Toro abbia bisogno di aiuto? Un sospetto sulla Bilancia. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Datevi da fare adesso, con Sole e Mercurio in 9° Campo: sono favoriti i commerci, in particolare con l’estero, e poi gli studi a livello superiore e le iniziative editoriali. Amore: colpo di fulmine?

Gli incontri

Ok con Gemelli e Bilancia. Incuriositi da uno Scorpione. Attratti da un Pesci molto diverso da voi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Avreste bisogno di una breve pausa, di liberare la mente dai tanti pensieri, dalle tante preoccupazioni. Se non potete staccare, organizzatevi in modo di fare solo il minimo indispensabile, e… con calma.

Gli incontri

Il rapporto con i Gemelli va rivisto. Siate determinati con un Leone. Colpo di fulmine per una Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9