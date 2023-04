Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio

Avete tanta voglia d’amore… e da parte vostra ce la metterete tutta per far funzionare il rapporto: sarete affettuosi, premurosi, avvolgenti. Un progetto in testa? Lavorateci su. Presto qualcosa si muoverà.

Gli incontri

Il Sagittario vi vuole… per sempre. Uno Scorpione è attratto da voi, un Capricorno vi mette a disagio.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9