Oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio

Che sprint, amici del Cancro!

Ariete

Nonostante i pianeti in Cancro ora vi sentite allegri, avete uno spirito propositivo e riuscite a sdrammatizzare qualunque complicazione. Bravissimi! Gli amici vi adoreranno, i colleghi… vi invidieranno.

Gli incontri

Rivedrete il vostro giudizio su un Leone alla luce dei suoi recenti comportamenti. Ok con lo Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

È il momento giusto per chiarire, ascoltare le ragioni degli altri, trovare dei punti d’incontro. Tendete la mano per primi a chi è arrabbiato e, se i motivi del contendere sono risibili, passateci sopra.

Gli incontri

Il Cancro ha una buona idea. Aiutate un Acquario in una situazione complicata. Passione con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Davvero ottima la sfera lavorativa ed economica, con buone idee che potrete sviluppare grazie ad alleati e finanziatori, scatti di carriera, affari che concluderete dopo trattative relativamente brevi.

Gli incontri

Ascoltate i suggerimenti di uno Scorpione, divertitevi con un Capricorno, non spettegolate su un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Cancro

Mercurio entra in Leone e regala un surplus di senso pratico, aiutandovi a risolvere velocemente e nel modo più facile questioni intricate. I colleghi vi stimano, i familiari vi amano. Che volere di più?

Gli incontri

Rapporti difficili con Ariete e Bilancia. Il Sagittario vi annoia, i Pesci vi contrastano ma vi stimolano.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Leone

L’umore è altalenante, e così gli eventi. Ma se terrete la barra dritta, senza mai dubitare di voi e nemmeno dei vostri obiettivi, alla fine della settimana il bilancio sarà positivo. Amici stimolanti.

Gli incontri

Un Toro fa il prepotente, e non dovete permetterlo. Chiacchiere costruttive con una Vergine. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Queste sono giornate produttive, purché vi impegniate con costanza e determinazione. Marte in Toro favorisce gli incontri e spinge alla ribalta, ma forse vi rende un po’ troppo orgogliosi e poco elastici…

Gli incontri

Se volete conquistare un Ariete… dovrete corteggiarlo in maniera tradizionale. Un Toro puntiglioso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Studiate, preparatevi, approfondite. Qualcuno sta aspettando un vostro passo falso, non vede l’ora che vi dimostriate non all’altezza… In famiglia ci vuole più polso, sia col partner sia con i figli.

Gli incontri

Non sostenete il Toro in un’impresa che non vi convince. Lo Scorpione va cercato, invitato, sollecitato…

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 7

Scorpione

La tentazione di lasciarvi andare a un beato ozio oppure di mandare tutti a quel paese è davvero forte. Ma sarebbe come lanciare un boomerang. Procedete per la vostra strada e, per ora, restate tranquilli.

Gli incontri

Contrasti con un uomo Toro, amicizia con una donna dello stesso segno. Collaborate con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Più rilassati e più ottimisti, tornate a sorridere in casa e a muovervi con efficacia in ufficio, dove sbrigherete molte questioni grazie a una disinvoltura che vi porterà a escogitare soluzioni originali.

Gli incontri

Progetti interessanti con l’Ariete. Lasciate che il Leone faccia a modo suo. Viaggi con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Non potete arrivare a tutto, quindi evitate di imbarcarvi in troppi progetti e non pretendete di risolvere le seccature non appena si presentano. Stilate una tabella di marcia e seguitela, senza strafare.

Gli incontri

Credete di capire il Cancro, ma non è così. Un Leone vi irrita, uno Scorpione vi provoca. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Prendetevi cura di voi stessi, della vostra forma fisica, dei vostri bisogni, dei vostri sogni. Giove è di grande aiuto, ma vi chiede di guardarvi dentro, di capire prima di tutto cosa davvero desiderate…

Gli incontri

Amore con l’Ariete, affetto profondo per il Cancro, amicizia con Vergine, Bilancia, Capricorno, Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Bene le compravendite (in particolare di immobili), le decisioni che riguardano il patrimonio familiare e i beni posseduti in comune, gli studi superiori, l’insegnamento. E bello, bellissimo, l’amore.

Gli incontri

Un Ariete molto interessante, un Toro da amare, una Vergine infida, un’altra Vergine leale e generosa.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9