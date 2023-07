Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Cancro e Capricorno, settimana al top!

Ariete

Con Mercurio e Marte attivissimi nel campo pratico, dovrete conciliare impegno e divertimento, perché anche le vacanze si preannunciano belle, con fantastici incontri d’amore, d’amicizia… o di lavoro.

Gli incontri

Incompresi da Leone e Acquario? Non insistete… per il momento. Accordo splendido con Vergine e Bilancia.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Avete ora una visione realistica delle circostanze, e per questo riuscirete a individuare le buone occasioni e approfittarne, e allo stesso tempo a evitare i pericoli. Voglia di flirt, avventure erotiche…

Gli incontri

Siate più disponibili con Ariete, Vergine e Sagittario. Proverete grande tenerezza per un (o una) Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Riposatevi, prendetevi un bel periodo di ferie e mettete da parte le preoccupazioni. Avete bisogno di rilassarvi e di curare la forma fisica, facendo una vita sana e seguendo una dieta (ma… ci riuscirete?).

Gli incontri

Cercate un accordo con il Cancro. Fate un regalo al Sagittario. Non riuscite a capire un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Segreti, misteri? È il momento di mettere le carte in tavola e pretendere chiarezza, dagli altri ma anche da voi stessi. Sarà una liberazione. Sì agli affari, alle nuove collaborazioni, alle transazioni.

Gli incontri

Avvertite la stima dell’Ariete, il calore del Toro, l’appoggio del Leone. Pesate le parole con lo Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Leone

Avete bisogno di un finanziamento? Dovete comprare un immobile? Mercurio e Marte nella vostra 2° Casa eliacale vi aiutano a ottenere ciò che desiderate. Per il resto, saprete attirarvi le simpatie… di tutti.

Gli incontri

Affascinati dal Toro, incuriositi dai Gemelli. Una Bilancia vi colpisce molto, ma… forse è impegnata.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Siete vivaci, pieni di energie, ottimisti. I single stanchi di esserlo dovranno soltanto guardarsi intorno, chi è già in coppia farà bene a concedersi una vacanza diversa dal solito: abbasso la routine!

Gli incontri

Un Leone interessato a voi; una Bilancia sembra invece sul piede di guerra, ha toni di sfida… perché?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Non trascurate il lavoro, anche se siete in ferie. Fatevi venire qualche idea, sondate il terreno, elaborate progetti. L’amore è sempre in primo piano, i figli hanno bisogno di essere capiti e non oppressi.

Gli incontri

I Gemelli vogliono la vostra approvazione. Un Cancro contorto. Un Pesci più timido di quanto pensate.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Curate molto i rapporti professionali e personali, siate duttili, non impuntatevi. È il momento di andare d’accordo con le persone intorno, siano colleghi o familiari, anche facendo delle concessioni.

Gli incontri

Non date troppo spazio a un Ariete inconcludente e non interferite con le decisioni (sbagliate) di un Toro.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Rifiutatevi di fare cose che non vi sentite di fare, seguite il vostro intuito e i vostri desideri. Le responsabilità, soprattutto familiari, vi stanno sfinendo: è necessario un periodo di spensieratezza.

Gli incontri

Siate generosi con un Gemelli che non se l’aspetta. Collaborate con Bilancia, Scorpione, Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Capricorno

Difficile dire cosa vi capiterà, perché gli astri sono così belli che dipenderà soltanto da voi scegliere ciò a cui dedicarvi: amore, vacanze, lavoro, nuove imprese, sport… riuscirete benissimo in tutto.

Gli incontri

Insistete con un Leone. Per capire lo Scorpione, dovete ascoltarlo di più e con maggiore attenzione.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Avete la sensazione di… essere fermi, non avere possibilità di progredire. Anche se ci sono impedimenti obiettivi, il problema è il vostro stato d’animo. Non lasciatevi andare alla malinconia, reagite!

Gli incontri

Fatevi dare consigli da Vergine e Scorpione (e seguiteli). Divertimenti con Sagittario e Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Marte continua a creare disturbo attraverso persone che pretendono troppo da voi, Mercurio vi rende particolarmente intolleranti… Che fare, dunque? Prendervi un bel periodo di vacanza insieme agli amici.

Gli incontri

Rapporti armoniosi con Ariete e Leone. Uno Scorpione vi tenta, ma avete paura di… rimanere scottati.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9