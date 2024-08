Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto

Cancro e Vergine: inizia l’ascesa

Ariete

Sabato e domenica, con Sole-Luna-Venere in Leone e Marte in Gemelli, ore d’amore assolutamente indimenticabili, e comunque dolcezza, allegria, romanticismo. Poi i pianeti vi richiamano al dovere…

Gli incontri

Belli i rapporti con altri Arieti, Gemelli, Leoni, Bilance. Partite con un Capricorno o con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Sistemate le questioni in sospeso, ma organizzandovi bene in modo da non stancarvi troppo, e cercate di chiarire tutto quanto è ambiguo, poco definito, fonte di dubbi. Amore: emozioni… a qualunque età.

Gli incontri

Discorsi costruttivi con i Gemelli. Ricordatevi i compleanni dei Leoni. Momenti spensierati con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Voglia di lavorare? Zero. Ora vi piace stare con gli amici, intrecciare flirt, mettere alla prova il vostro fascino, lasciarvi incantare da sguardi particolarmente lunghi e carezzevoli… e viaggiare.

Gli incontri

Ok con Leone, Bilancia, Sagittario, Acquario. Stuzzicare un Pesci già impegnato può essere pericoloso.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Prenderete tutto nel verso giusto, intreccerete nuovi rapporti d’amicizia e di lavoro, flirterete (infedeltà in agguato!), vi metterete in mostra e piacerete a tutti. Bene tutte le attività commerciali.

Gli incontri

L’Ariete si lascia convincere facilmente da voi, il Toro invece vi trascina dove vuole lui (o lei).

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Leone

L’amore è davvero eccitante, ma da lunedì 5 Mercurio e Venere vi spingono verso le realizzazioni pratiche, vi regalano fiuto per gli affari, lucidità, abilità nelle trattative. Gli artisti sono ispirati.

Gli incontri

Un Cancro interessante, una Vergine misteriosa e sexy, una Bilancia sfrontata, un Capricorno provocante.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Vi sentite più rilassati rispetto alla scorsa settimana, sapete godere delle gioie della famiglia e, se siete soli, cercherete l’amore… Socievoli, vi piacerà organizzare cene, divertimenti, gite.

Gli incontri

L’Ariete ha una strategia, mentre il Leone è proprio come appare. Ok con Scorpione, Capricorno, Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Ci sono verità che è meglio tacere, e bugie che è meglio non dire. Quindi? Omettete, tenetevi sulle generali, pensate sempre ai danni che potreste procurare qualora parlaste. Belle le nuove conoscenze.

Gli incontri

Il Cancro ha su di voi un effetto energizzante, la Vergine vi porta a riflettere (e non è un male).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Potreste approfittare di una circostanza molto particolare per regolare dei conti e fare un balzo in avanti nella carriera. Ottime prospettive a livello di incontri, che saranno speciali… con persone speciali.

Gli incontri

Scusatevi con un Toro, divertitevi con un Gemelli, accettate i consigli di una Vergine e di un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Un’altra settimana in cui le indicazioni degli astri puntano tutte in una direzione: riposarsi, svagarsi, stare con gli amici, curare la forma fisica. Belli i viaggi e le storie che iniziano adesso.

Gli incontri

Il Toro non ha tutti i difetti che gli (o le) trovate. Siate sinceri con il Leone. Serata sexy con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Avete capito i vostri punti deboli, li avete affrontati e adesso siete così sicuri di voi che nulla (e nessuno) può farvi paura. Sceglietevi nuovi, ambiziosi obiettivi, e procedete: avrete successo.

Gli incontri

L’intolleranza di un Toro vi diverte. Sedotti da uno Scorpione fuori del comune, da un Pesci sfuggente.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Avete bisogno di calma, comprensione, libertà. E chi si metterà di traverso verrà trattato con durezza. L’ideale sarebbe concedervi una bella vacanza insieme a qualcuno con cui andate molto d’accordo.

Gli incontri

A Leone e Bilancia… dovete mettere dei limiti. Un Capricorno si comporta da egoista, non ve ne accorgete?

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

In questi giorni non dovete discutere né prendere decisioni importanti, perché siete molto meno lucidi di quanto crediate. Prendetevi una pausa, cambiate aria, frequentazioni, ritmi. Vi sentirete rinascere.

Gli incontri

Attratti da Cancro e Leone. Uno Scorpione aggressivo, un Acquario che va ascoltato e non ostacolato.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8