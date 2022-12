Oroscopo della settimana dal 3 al 9 dicembre

Approfittate di Mercurio e Venere in Sagittario (Mercurio si trasferisce in Capricorno il 6) per concludere affari, acquistare sia beni mobili o immobili sia la stima e l’amore delle persone a cui tenete…

Gli incontri: Non entrate in polemica con gli Acquari, sarebbe tempo perso. Rapporti di collaborazione con Toro e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9