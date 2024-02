Oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio

Sagittario, spazio alle idee

Ariete

Grande interesse per la carriera, purché possiate lavorare a progetti nuovi e stimolanti: ora proprio non sopportate la routine. Dalle amicizie pretendete elasticità mentale e capacità di sdrammatizzare.

Gli incontri

Toro perso dietro a voi, Acquario affettuoso ma con delle smanie di protagonismo che non vi piacciono.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Toro

Anche se ora siete molto concentrati su voi stessi, i vostri bisogni, i vostri hobby, i vostri problemi (e le vostre storie d’amore…), vi mostrerete generosi, aiuterete qualcuno che è in difficoltà.

Gli incontri

Il Leone è forse un po’ geloso dei vostri successi? Una Bilancia poco capace di mantenere l’equilibrio…

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Le stelle vi suggeriscono di trascorrere più tempo possibile fuori casa, dedicandovi ad attività divertenti, che vi coinvolgano. Avete una grinta da leader, potete convincere chiunque… eccetto i familiari.

Gli incontri

Bei rapporti con Leone, Capricorno, Acquario. I Pesci vi stimeranno se li contesterete con intelligenza.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Cancro

Siete più disposti a comprendere il partner, a comunicargli con slancio e fantasia il vostro affetto facendogli delle sorprese, dicendogli quanto gli volete bene. Venere favorisce anche incontri eccitanti.

Gli incontri

Un Ariete interessante ma indisponente. Il Capricorno ha dei dubbi su di voi, da qui i suoi comportamenti.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Un breve viaggio può essere un’ottima idea, non importa se fatto per motivi d’amore, di lavoro o di puro svago (avete bisogno di staccare!). Scegliete in particolare i giorni con la Luna favorevole: 4, 5 e 6.

Gli incontri

I Gemelli vi appoggiano in una questione importante. Attenti a non umiliare pubblicamente uno Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Venere, Marte e (fino al 5) Mercurio in Capricorno, in ottimo aspetto con Urano e Nettuno: le relazioni sono serene e allegre, i rapporti di lavoro migliorano, la vita sociale è piacevole e movimentata.

Gli incontri

Intesa difficile ma sentimenti profondi con Ariete, Toro, Cancro. Collaborate con Capricorno e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Bilancia

In casa, occorre rivedere le voci di spesa, discutere dell’educazione dei figli, affrontare problemi che riguardano la coppia e i rapporti coi parenti. Nel lavoro può presentarsi un’occasione: occhi aperti!

Gli incontri

Il Cancro dice la cosa sbagliata al momento sbagliato, e vi offende senza volerlo. Ok con Acquario e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Tutto è possibile, anche ciò che fino a ieri ritenevate fuori dalla vostra portata. Ma rischiate di perdere troppo tempo dietro alle seccature quotidiane, e poi non avere più voglia di dedicarvi ad altro…

Gli incontri

Ariete per progetti lavorativi importanti, Vergine per sfogarvi. Al Sagittario potete chiedere un favore.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Esprimete le vostre opinioni senza paura, perché adesso le vostre idee sono quelle giuste, vincenti. E gli impedimenti provocati da Saturno? Vanno aggirati, anzi prevenuti con sangue freddo e tempismo.

Gli incontri

Flirt eccitanti con Toro e Capricorno. L’Acquario è meno sicuro di sé di quanto crediate, tenetene conto.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

I pianeti vi sono amici e vi regalano creatività, originalità, inventiva. Faticherete un po’ a seguire dei ritmi regolari e a impegnarvi con costanza, ma vi conviene farlo: i risultati non mancheranno.

Gli incontri

Frenate un Gemelli imprudente. Molto affascinati da una Bilancia malinconica e da un Pesci intelligente.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Acquario

Mercurio raggiunge il Sole nel vostro segno il giorno 5, e subito vi porta una notizia (che forse aspettavate), vi aiuta a risolvere una situazione che vi preoccupa, rende la vita quotidiana più gradevole.

Gli incontri

Iniziano bei rapporti con Toro, Cancro, Scorpione. Fidatevi di un Capricorno e di un altro Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Avete l’opportunità di conoscere cose e persone nuove, entrare in ambienti di cui avevate solo sentito parlare, farvi apprezzare (e addirittura ammirare). Non rinunciate per pigrizia o per insicurezza!

Gli incontri

Il modo di lavorare dell’Ariete vi… sgomenta. Ok con Toro, Leone e Scorpione. Attratti da un Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10