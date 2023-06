Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno

Giornate di alti e bassi, emozioni forti di vario tipo, battaglie perse e vinte. L’importante è che non rinunciate a mettervi in gioco, a crederci fino in fondo. Una vita tranquilla? Ora non fa per voi.

Gli incontri

Non fidatevi della discrezione di Ariete, Bilancia, Pesci. Un Toro vi stupisce per la sua sensibilità.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8