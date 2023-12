Oroscopo della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio

Bilancia: fine anno ottimo!

Ariete

Grande schieramento di pianeti in Sagittario fino al giorno 4: siete appassionati, divertenti e propensi a divertirvi, ad amare, a giocare, a viaggiare… a godervi ogni minuto di questa bella settimana.

Gli incontri

La Bilancia deve sempre puntualizzare, vi annoia. Sarete stimolati invece da Scorpione e Sagittario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

L’amore è favorito: nelle coppie diventa più profondo, intenso e anche sorprendente. Una certa fortuna, poi, accompagna chi si siede al tavolo da gioco (ma non esagerate!) e chi deve concludere affari.

Gli incontri

Benissimo con gli altri Tori, con il Cancro e con il Capricorno. Lasciate che i Pesci… sbaglino da soli.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Non è il momento di innescare polemiche. Siate tolleranti, ascoltate tutti senza dar troppo peso alle sciocchezze che inevitabilmente alcuni diranno, evitate discussioni. Il Capodanno? Con tanti amici!

Gli incontri

Avete bisogno dell’appoggio del Cancro e della Vergine, dunque non irritateli. Flirt con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Se avete qualche problema da risolvere, fatelo tra il 30 e il 2, con Luna favorevole e Giove che dal 30 torna in moto diretto. Bene tutti i rapporti, anche con chi… non vi è mai stato troppo simpatico.

Gli incontri

Un Leone colpisce la vostra fantasia, uno Scorpione sostiene un vostro progetto. Risate con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Date retta all’intuito, ai sogni, ai “presentimenti”: ora vi indicano la strada da seguire e vi dicono anche che tutto andrà bene, che non avete motivo di preoccuparvi. Gli amici sono davvero adorabili.

Gli incontri

Con il Toro dovete cedere un po’, almeno su qualcosa. Date un consiglio ai Gemelli. Ok con Sagittario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

L’affetto dei vostri cari vi è indispensabile, quindi non concepirete di star lontani da loro, li vorrete accanto per tutte le festività e vi adopererete affinché tutto vada per il meglio. Non stancatevi!

Gli incontri

Profonda comprensione tra voi e il Toro, divergenza di vedute con la Bilancia, passione con lo Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Siete pieni di energia e ottimismo, avete una gran voglia di fare, viaggiare, divertirvi con gli amici, conoscere. E di amare. Molto belli i rapporti di coppia, decisamente promettenti i nuovi incontri.

Gli incontri

Attratti da Toro, Leone, Scorpione e Sagittario. Armonia con l’Acquario. Sorpresi da un giovane Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Scorpione

I rapporti adesso sono in primo piano, tutti: cambiano, si evolvono, diventano più importanti oppure, se non hanno ragion d’essere, cessano. Lavoro? Non smettete di pensare a nuovi progetti, e fate bene.

Gli incontri

I Gemelli non vanno sfidati, il Cancro invece sì (vi stimerà di più). Ok con Sagittario e Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Sagittario

In questi giorni siete proprio seducenti: Mercurio, Venere e Marte nel vostro segno aumentano la disinvoltura, vi rendono esuberanti, intraprendenti, socievoli. Favoriti gli incontri amorosi e i viaggi.

Gli incontri

Toro e Cancro ascolteranno i vostri suggerimenti. Fate shopping con una Vergine. Ok con l’Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Siete tentati dalla solitudine, invece questa è una settimana in cui andare verso gli altri, lavorare a rendere più solidi i rapporti, far sentire il vostro amore alle persone care, sorprendere il partner.

Gli incontri

All’Ariete potete parlare con sincerità, ma con i Gemelli è bene essere diplomatici. Passione con la Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

È nelle occasioni mondane, nei luoghi in cui conoscete solo una minima parte dei presenti che vi divertirete di più, vi sentirete apprezzati e farete conquiste (non solo di tipo erotico e sentimentale).

Gli incontri

Attirare l’attenzione di Ariete e Capricorno non sarà facile, e per questo sarà ancora più gratificante.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Pesci

Farete bene a utilizzare parte di questi giorni per allargare la cerchia dei contatti professionalmente utili. Tra l’altro, potreste anche incontrare una persona in gamba che vi farà battere forte il cuore.

Gli incontri

Vi farete apprezzare da un Cancro. Non criticate troppo un Leone. Armonia con Scorpione e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9