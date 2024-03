Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

Sono giorni intensi per il toro

Ariete

Avrete fiducia in tutto ciò che vi è familiare, mentre tenderete a considerare con sospetto persone e idee che hanno il solo difetto di essere troppo diverse da ciò che conoscete… e forse avete ragione!

Gli incontri

Collaborazioni professionali con Toro e Scorpione. I Leoni hanno atteggiamenti che non vi piacciono.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

È una settimana intensa e bella, perché avrete spesso la confortante sensazione di aver compiuto le scelte giuste. Sono molto favoriti i corsi di studio inusuali, poco frequentati e all’avanguardia.

Gli incontri

Affascinati da un Ariete, innervositi da un altro Toro, divertiti da una Bilancia e da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Se dal punto di vista legale, economico e gestionale dovete stare sempre in guardia, attenti ai particolari e pronti a qualunque evenienza, nel tempo libero e in amore è bene vi lasciate andare senza paura.

Gli incontri

Non sapete più come dire al Sagittario che il suo comportamento non vi piace… Ok con Capricorno e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Meglio parlare meno, esporsi meno, riflettere prima di confidarsi fosse pure con i più cari amici. Se avete, come consigliato la scorsa settimana, giocato in attacco, ora è il momento di riposare un po’.

Gli incontri

Dimostrarle che avete ragione non serve a convincere una Vergine… Bei momenti con la Bilancia e i Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Leone

Le novità vi stimolano, i cambiamenti vi motivano. Darete il massimo proprio se avrete la necessità di dimostrare quanto siete in gamba a qualcuno che dubita di voi o che semplicemente non vi conosce.

Gli incontri

Trovate un punto d’incontro con il Cancro. Ma quello Scorpione… non è che vi sta prendendo in giro?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

In cima alle vostre priorità ci devono essere in questi giorni la forma fisica e il benessere psicologico, quindi evitate rischi, non strapazzatevi e non mettetevi mai in situazioni che procurino stress.

Gli incontri

Siate più decisi nel rispondere a un Gemelli. Non date peso ai malumori di uno Scorpione. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Bilancia

Se vi accuseranno di comportamenti ambigui, non perdete tempo a negare, ma cercate di capire cosa veramente si pretende da voi. Emozioni in amore, con incontri per i single e decisioni per le coppie.

Gli incontri

Ariete e Vergine hanno bisogno di voi, ma non ve lo diranno. Fate un regalo al Leone, l’apprezzerà molto.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Scorpione

Datevi da fare per ottenere colloqui di lavoro, proponete le vostre idee, cercate chi possa portare avanti insieme a voi un progetto a cui tenete. Salute: sono essenziali dieta, movimento, ritmi regolari.

Gli incontri

Non instillate dubbi in un Toro. Perché tanto severi con un Sagittario? Progetti insieme con un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Farete un’ottima impressione sugli altri, perciò badate di sfruttare bene questo vantaggio, in modo che il giudizio positivo si rafforzi con la frequentazione. Investimenti: controllate, approfondite.

Gli incontri

Siate chiari e determinati nel chiedere a un Ariete quanto vi spetta. Un Capricorno… incomprensibile.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

In casa e col partner è preferibile mostrarsi pazienti se non addirittura remissivi. Con Sole e Mercurio in Ariete (e Marte dal 5), dedicatevi solo al lavoro o allo studio, avrete belle soddisfazioni.

Gli incontri

Toro e Cancro vorrebbero che foste più presenti e affettuosi. Attratti da una Bilancia e da un Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

I problemi vanno risolti presto, magari anche rinunciando a far valere interamente le vostre ragioni, e i rapporti vanno consolidati mostrandosi generosi e affettuosi. Divertimenti e viaggi con gli amici.

Gli incontri

Prima di cominciare a collaborare con un Ariete, mettete tutto nero su bianco. Una Vergine vi incuriosisce.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Molto bravi nelle trattative, saprete convincere quasi chiunque di qualunque cosa. I pianeti adesso vi amano, e l’unico errore che potreste fare è di non approfittare di un momento tanto favorevole.

Gli incontri

Un Gemelli intelligente, un Cancro che va preso per il verso giusto, un Acquario che sa quello che vuole.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10