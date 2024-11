Oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Capricorno, viva le novità

Ariete

Invece di aspettare, muovetevi voi, siate intraprendenti. Che si tratti di amore, affari, lavoro, rapporti familiari o questioni abitative, ora risultate convincenti e sapete insistere nel modo giusto.

Gli incontri

Non fate capire a un Gemelli che non vi fidate di lui (o lei). Ok con Vergine. Amore con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Non date retta a Marte che vi vuole aggressivi, litigiosi: trovate dei punti d’incontro con gli avversari e con chi vi è antipatico ma dovete sopportare. Una persona diventa per voi un esempio da seguire.

Gli incontri

Fate aspettare un Cancro, vi stimerà di più. La Vergine è molto sensibile ai complimenti. Ok con Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Prudenza in tutto, e non trascurate i consigli di chi parla perché vi vuole bene oppure perché vede le situazioni con più obiettività di voi. Con i figli bisogna dialogare, spiegare, non cercare di imporre.

Gli incontri

Attenti, il Sagittario detesta essere giudicato. Momenti piacevoli con un Capricorno e con l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Il bisogno di nuove esperienze, che avvertite in modo prepotente, trova ostacoli oggettivi nelle situazioni che state vivendo e nel vostro umore, che ora… tende al grigio. Coraggio, tornate in pista!

Gli incontri

Il Leone vuole che condividiate di più i vostri problemi con lui (o lei). Forte attrazione per un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Adesso potete fare una richiesta anche esagerata. I pianeti vi appoggiano, vi stimolano, vi indicano persino la strada. Bellissimo l’amore, che vi regala emozioni davvero fantastiche e vi fa sognare.

Gli incontri

La presenza di un Ariete vi rassicura. Collaborate con Bilancia. Non date peso alle chiacchiere dei Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Fate tutte le telefonate necessarie, fissate incontri, non rimandate qualunque sia il problema che si è presentato, piccolo o grande che sia. In amore e nel lavoro contano ora l’impegno e l’affidabilità.

Gli incontri

Aiutate un Gemelli, lo sorprenderete e lo apprezzerà. Un Leone vi incoraggia. Ok con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 7

Bilancia

Gli incontri di lavoro sono proficui, e così le discussioni in cui vi farete valere ma da cui, allo stesso tempo, imparerete molto. Tuttavia la cosa che più conta è il vostro ottimismo, il vostro buonumore.

Gli incontri

Dovete far cambiare idea a un Cancro. Parlate con sincerità con una Vergine. Un Capricorno innamorato.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Scorpione

Settimana laboriosa. Avete voglia di cambiamenti, ma li farete senza fretta. Nel frattempo, occupatevi di ciò che già state portando avanti con buona volontà, cercando di trarre il meglio da ogni circostanza.

Gli incontri

Saprete farvi ascoltare da Leoni e Tori con un brutto carattere. Serate magiche con Capricorno e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Porterete avanti le trattative con grande apertura mentale, motivo per cui vi sarà facile trovare un accordo. Ispirazione per gli artisti, prontezza di spirito per chi lavora a contatto col pubblico.

Gli incontri

Incontri eccitanti con Leone e Bilancia. Se dovete chiarire con uno Scorpione, fatelo per iscritto.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Capricorno

Dovete solo decidere verso quali obiettivi dirigervi e impegnarvi con tutte le vostre forze. Venere in trigono a Urano e Saturno in Pesci vi spingono verso il nuovo. Buttate via ciò che non funziona più!

Gli incontri

Con l’Ariete, non si può mai stare tranquilli… Tendete la mano a un Toro, amate Vergine o Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Acquario

Potete andare lontano o scegliere di restare nella situazione in cui vi trovate: ora siete in pace con voi stessi, amati e stimati, perciò qualunque decisione prenderete, lo farete con grande serenità.

Gli incontri

La collaborazione con Vergine e Bilancia dà ottimi risultati. Scorpione e Capricorno si fidano di voi.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Punti critici: i problemi legati alla casa (spese extra, ristrutturazioni…) e lo stress dato dal lavoro. Punti di forza: amici fantastici, famiglia su cui potete contare, un paio di incontri interessanti.

Gli incontri

Un Toro simpatico (e attraente). Bilancia e Sagittario vi corteggiano. Un Capricorno vi incuriosisce.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 7